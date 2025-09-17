Canarias se asegura la emoción en la final de la Liga Iberdrola de Vela femenina con dos equipos en el 'top 5'

La quinta liga Iberdrola de Vela femenina promete un final emocionante en octubre con dos equipos canarios entre los cinco primeros de la clasificación general, tras celebrarse el pasado fin de semana en Palma el cuarto y penúltimo evento del circuito nacional que impulsa la Real Federación Española de Vela. Ambas tripulaciones pertenecen al Real Club Náutico de Gran Canaria y aspiran a acabar de la mejor manera posible esta competición en el último evento del curso.

La tripulación del RCNGC Team, que lidera Isabel Hernández, regatista del equipo olímpico español de ILCA 6, llega a la gran final como segunda clasificado de la liga, con un total de 8 puntos, a 4 de las primeras (Solgreen de la valenciana Elena de Tomás) y con 8 de ventaja sobre las terceras, el equipo vasco Surne (RCMA-RSC)

El segundo equipo canario mejor situado es el RCNGC 7UP, de Cristina Martínez Doreste, que va quinto, a solo un punto del 4ª y del 3º, que van empatados. El RCNGC 7Up suma 17 puntos y los otros dos, en ambos casos, 16.

La regularidad con un 2º, dos 3º y un 4º, que es su descarte, premia a las de Isabel Hernández, mientras que el equipo de Cristina Martínez, que ganó la regata celebrada en mayo en el RCN de Gran Canaria, ve lastrada su posición por su ausencia en Getxo, donde tuvo lugar el primer evento en marzo.

La quinta Liga Iberdrola de Vela Femenina acabará en octubre con la denominada Gran Final. El Real Club Náutico de Calpe es el encargado de organizar este último evento, que cambia de formato y alarga en un día el programa. Serán tres días de regata en lugar de los dos de habituales los que decidirán el título de campeonas de España de Vela Femenina de 2025, según informa la RFEV.

Más tripulaciones canarias entre los participantes

En posiciones más alejadas de los puestos de cabeza figuran otras tres tripulaciones canarias, que en todos los casos solo han disputado uno de los cuatro eventos de los cinco (con la final) que componen la liga 2025.

El Club Deportivo GoodBow Guía de Isora figura en la plaza 14ª; el RCN Arrecife, 16º y Clínica Dental ID Sailing Team (RCNT), 19º.

La Liga Iberdrola de Vela Femenina 2025 ha celebrado cuatro de los cinco eventos programados: Getxo en marzo; Altea en abril; Gran Canaria en mayo, y Palma este mes de septiembre.

La participación canaria (5 de los 20 equipos inscritos y una de las 5 sedes) ilustra la potencia de la vela femenina en el archipiélago.