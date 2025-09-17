Jonás Ponzio, opuesto del Leader Bus San Roque de voleibol: “Quiero ayudar a cerrar esos partidos en los que estemos a punto de ganar”

Calendario del Torneo de Voleibol de la Gomera Sábado 20 de septiembre Bus Leader San Roque - VK Jihostroj (16.00 horas)

Cisneros - Guaguas (18.30 horas) Domingo 21 de septiembre Tercer y cuarto puesto (10.30 horas)

Final (13.00 horas)

¿Cómo le han recibido los chicos del barrio?

Súper bien. Estoy muy contento. Es la primera vez que juego lejos de mi casa, Argentina, la primera vez que vengo a jugar en Europa y la verdad es que todos los chicos, los entrenadores y la gente me lo están poniendo muy fácil. Me siento muy cómodo.

Viene de ganarlo todo en su país y de ser el MVP en las dos últimas temporadas. ¿Qué espera de la Superliga española?

La Superliga creo que es una competición quizás más pareja en cuanto a nivel que la Argentina. Desde que estoy acá me he ido informando y sé que el Guaguas está quizás a un nivel superior que los demás, pero el resto somos un pelotón en el que cualquiera puede ganar. Me gusta que todos los partidos cada fin de semana sean un desafío. Pienso que tenemos un buen nivel de juego en el equipo, hay muchas ganas y además, hemos arrancado la pretemporada dos meses antes, así que creo que vamos a llegar finos.

En España hay muchos compatriotas suyos jugando y todos ellos han rendido a un gran nivel, ¿qué rendimiento piensa que va a dar usted en esta Superliga?

Quiero ir con mis expectativas bajas, para que al final pueda sorprender a todos para mejor (risas). Me siento confiado, fue un paso en mi carrera que decidí yo, también elegí estar seguro a la hora de hacerlo, por ello intenté ganar el máximo que pude en Argentina antes de venir, explotar y aprender allí al máximo, para ahora poder dar el salto. Estoy convencido de que nos va a ir muy bien.

¿Qué jugador ha fichado el Bus Leader San Roque? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y los que debe de mejorar?

Me gustaría mejorar aspectos de liderazgo, hay varios compañeros que son todavía chicos y me gustaría tomar un rol más protagonista, de influencia y de liderazgo, para generar cosas buenas en ellos. Entre mis aspectos positivos destacaría la mentalidad, intento siempre ir para adelante, quizás porque me mal acostumbre en Argentina por estar en un buen equipo a ganarlo todo. En el San Roque soy consciente de que vamos a perder y vamos a ganar partidos, esa mentalidad de intentar cada fin de semana llevarnos algo positivo para poder corregir los errores e ir mejorando, creo que es algo que me va a permitir disfrutar del juego. Quiero ayudar a cerrar esos partidos que estamos a punto de ganar, para poder ganarlos.

En las dos primeras temporadas el equipo ha contado siempre con un opuesto diferencial en el campeonato, tiene el techo alto esta temporada, ¿cómo asume ese reto?

Me lo comentaron tanto los chicos acá, como compañeros en Argentina que habían jugado antes en la Superliga, que el San Roque era un equipo que siempre ha tenido buenos opuestos. Estoy listo para el desafío, para demostrar todo lo que he estado trabajando, confío en mí y en los chicos, creo que tenemos todos un buen nivel.

Viajan a la Gomera el sábado para participar en un torneo internacional entre los que se va a encontrar con los vecinos del Guaguas, a los que nunca se les ha logrado ganar en estos tres años, es un amistoso, pero, ¿qué le gustaría ver en el equipo ante un rival de Champions?

Me gustaría y es algo que suele pasar mucho, que cuando uno juega contra un equipo del nivel del Guaguas, que está un escalón por encima, podamos jugar con libertad, porque la presión de ganar la tienen ellos y esos es algo que a nivel mundial pasa mucho. Puede que se relajen y se pueda armar un partido picante. Creo que nos va a ir bien, sé que ellos tienen grandes jugadores con mentalidad ganadora, que es lo más importante, pero nosotros estamos trabajando mucho y nos puede ir bien.

El Bus Leader San Roque tiene también algunos de los mejores jugadores de la Superliga, ¿qué compañeros le han sorprendido más?

Mauro Fuentes, Moisés Cezar, Mario Dovale, también me sorprendió Thiago Vanole, todos me han sorprendido, su calidad y como afrontan el juego, creo que hacen la diferencia. Es un deporte muy fino y técnico y por ello adelantarse a la siguiente jugada es importante. El armador, Jonathan Portelance, es muy atlético, me encanta que sea un equipo con mucha calidad porque eso nos va a permitir que entrenemos bien todos los días para llegar bien a los partidos.

¿Qué le ha pedido su nuevo entrenador, Fran Carballo? y ¿Cómo ha sido esa primera toma de contacto con él?

Las primeras semanas han sido muy intensas, trabajamos mucho, porque la prioridad era coger una forma física óptima lo antes posible. Antes de venir para acá, hablé con Fran, y los objetivos que me planteó estaban en sintonía con los míos. Así que fue también lo que me convenció.