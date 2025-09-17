El 'Zorro Rosa' vuela y termina con el segundo mejor tiempo de la cuarta jornada del RallyClassics Marruecos

El Zorro Rosa ha volado sobre las pistas de arena de Marruecos en la cuarta jornada, en la que una vez solucionados los problemas técnicos con la tablet se han podido centrar en el coche que ha respondido espectacularmente a los mandos de Rafa Lesmes, siguiendo las directrices de Tabatha Romon para firmar el segundo mejor tiempo de la cuarta etapa, lo que coloca por primera vez al equipo canario entre los cinco mejores del RallyClassics África.

Desde el campamento de jaimas en el que pasaron la noche los miembros del equipo Dakar por la Vida, Lesmes reconocía ilusionado que "hoy por fin las cosas han ido como tienen que ir, hoy hemos hecho segundos en la etapa y por fin hemos logrado colocarnos quintos en la general". "Las cosas empiezan a salir bien, sólo nos queda un día, pero lo importante es que nos vamos adaptando, vamos corrigiendo, probando, eliminando lo que nos da error y manteniendo lo que nos da acierto", apostillaba el piloto natural de Valsequillo.

"Los primeros tres días fueron un tanto desoladores, pero este equipo no se rinde nunca y este proyecto tampoco", concluyó Lesmes antes de tomarse un merecido descanso.