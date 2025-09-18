Cuatro canarios se cuelan en los cuartos de final del Rafa Nadal Tour By Santander en Gran Canaria

El Rafa Nadal Tour By Santander 2025 vivió una jornada vibrante en las instalaciones del Tennis Academy El Cortijo con la disputa de los octavos de final en las seis categorías (sub 12, sub 14 y sub 16, masculina y femenina), en un día marcado por la intensidad de los partidos y por el excelente rendimiento de la representación canaria.

La armada local se hizo notar con fuerza y cuatro de sus promesas lograron sellar el billete a los cuartos de final que se disputarán mañana. Marina Ruiz se impuso con un sólido 6-0 y 6-2, mientras que José Luis Vega dominó con un contundente doble 6-0. También brillaron Adam Lucio y Marc Toral, quienes completaron la lista de canarios clasificados, confirmando el buen papel de los tenistas insulares en esta cita.

La directora técnica del Rafa Nadal Tour By Santander en Gran Canaria, Carlota Molina, destacó al cierre de la jornada que «en la jornada de hoy se han jugado los octavos de final. Los canarios han acabado con muy buenos resultados con cuatro jugadores en cuartos. Además, se realizó el taller de valores que ha ayudado a los jugadores a crear lazos entre ellos y a mejorar la convivencia en un evento que cada día muestra la mejor parte del deporte».

Mañana viernes, turno para los cuartos de final

El calendario del torneo marca para mañana, viernes, los cuartos de final que se desarrollarán en doble turno: de 10:00 a 15:00 horas. El sábado se celebrarán las semifinales y el domingo el gran desenlace con las finales de un evento que, por cuarto año consecutivo, convierte a Gran Canaria en epicentro nacional del tenis juvenil.