Meca y Raña, en la Open Water Gran Canaria

La 14ª edición de la Maspalomas Open Water Gran Canaria, que arranca mañana a las 11.00 horas en la Playa de El Pajar, estarán dos leyendas de la natación y del triatlón, como son David Meca Medina e Iván Raña Fuentes, respectivamente. Ambos acudieron ayer a la presentación de los últimos detalles de la prueba, junto a una de las favoritas para hacerse con el triunfo final en la distancia larga, la de los 7.400 metros, como es la catalana Laura Rodríguez Santaeularia, quien en la edición de 2022 mostró su potencial en aguas del sur de la Isla. La de 1.2oo metros se inicia desde Meloneras a las 12.00 horas.

Para la última prueba del circuito nacional Open Water Series se han inscrito 330 nadadores, representando a más de una treintena de clubes. En los 7.400 metros estarán buena parte de los primeros clasificados de la última edición, además de la mencionada Laura Rodríguez, que ha formado parte de la selección española de natación en aguas abiertas durante cinco años, y a sus 23 años, ha quedado en cuarta y sexta posición en dos campeonatos de Europa.

Laura parte con la intención de estar en los puestos de podio, y matiza que «siempre salgo a disputar cualquier prueba para tratar de vencer, en Maspalomas también quiero disfrutar porque me parece un lugar increíble y todo lo que rodea a la prueba es de primer nivel. El recibimiento en la zona de meta es siempre espectacular», afirma.

En la prueba de 1.000 metros estará en la línea de salida el catalán David Meca, que apadrina, un año más, esta prueba, y es toda una referencia en las aguas abiertas. Ha sido 28 veces campeón del mundo, tiene seis títulos de campeón de Europa, más de un centenar de títulos internacionales en pruebas de larga distancia.

Meca hizo hincapié en la apuesta «de cuidar la naturaleza, combinando el turismo y el deporte, y el deportista agradece mucho las magníficas condiciones en las que siempre vivimos cuando venimos a esta Isla. Detalles como el de las camisetas según la modalidad dice mucho de como que se cuida por parte de la organización estas cosas que tanto gustan a los deportistas». Por su parte, Iván Raña es un mito del triatlón mundial, y estuvo hace muy poco en Gran Canaria, participando en la Swim Run de Anfi Mogán.