Ariadne Medina, canariona y reina mundial de jiu-jitsu

El de Ariadne Medina es sin duda alguna un caso singular, un ejemplo de talento, pero también de perseverancia, de valentía y de fe ciega en su capacidad para convertirse en la reina mundial del jiu-jitsu. El apoyo incondicional de su familia ha sido clave en la progresión meteórica de esta joven grancanaria que con tan solo 14 años tomaba la decisión de viajar a Dubái en agosto de 2022, para ser entrenada en la prestigiosa Academia Atrixion de MMA. Formada desde los siete años en la Academia Gil Catarino, en Las Palmas de Gran Canaria, la sirvió para mostrar al mundo de los deportes de contacto un potencial que durante sus dos viajes consecutivos a Emiratos Árabes, se encargaron en canalizarlo para convertirla en la mejor luchadora del planeta en su categoría, tanto en jiu-jitsu como en la de grappling.

Ahora , con 17 años, ha trasladado su residencia a Brasil, donde vive sola, con un permiso paterno, para entrenar en la que está considerada como una de las mejores academia de jiu-jitsu brasileño del planeta, la Escola Melqui Galvao, un paso más en su meteórica carrera, en la que seguirá puliéndose con algunos de los mejores entrenadores del mundo.

«Compito para la Escola Melqui Galvao de Brasil, que está en el top 3 de las mejores del mundo»

Entre sus logros más sonados hasta el momento destaca su oro en el mundial de la IBJJF, reconocido como el más importante que existe en el mundo del jiu-jitsu brasileño.

«Ahora vivo en Brasil durante los meses que me permite mi visado y represento a la Escola Melqui Galvao en todos los campeonatos», relata desde tierras cariocas Ariadne, quien a pesar de que ya no puede competir en los eventos representando a su antiguo gimnasio, la Academia Gil Catarino, sí que sigue entrenando con ellos durante los periodos en los que tiene que regresar a Gran Canaria.

En el último año compitió en el Grand Slam de Roma, donde ganó en oro; al igual que en el Campeonato de España, donde se impuso a todas sus adversarias en las modalidades con y sin kimono. Fue tercera en el Brasileiro, el campeonato oficial de la CBJJ -Confederación Brasileña de jiu-jitsu- y finalmente, se coronó como campeona del mundo en el IBJJF.

Entrenar con los mejores

A pesar de lo duro que es para una chica de 17 años, tener que vivir sola en un país extraño, con una cultura diferente y tan lejos de su familia, es algo que tiene claro tanto ella como su familia. La razón principal es que: «aquí vivo al cien por cien como una atleta profesional, las 24 horas del día y durante los siete días de la semana. Entrenamos muchísimo, una media de seis o siete horas al día, aunque también sigo estudiando, sobre todo durante los fines de semana, pero sin que ello me impida estar focalizada al cien por cien en entrenar y competir».

Reconoce que estar tan lejos de la familia «es difícil, porque todavía soy pequeña y además me considero una persona muy familiar, y además, es difícil adaptarse a otra cultura y a otro idioma, a personas totalmente diferentes a mí, pero al final es mi sueño y sé que es el precio que tengo que pagar para poder conseguirlo».

«No cuento con ningún tipo de ayuda económica, mi estancia en Brasil la financia mi familia»

En su día a día el despertador se activa «a las 5.00 horas, el primer entrenamiento lo tengo desde las 7.00 hasta las 9.30 horas, que es el entrenamiento de competición de kimono, de 10.00 a 12.00 tenemos el entrenamiento de competición de grappling, posteriormente vuelvo a casa para almorzar y sobre las 16.00 comienzo con la preparación física, a las 18.00 horas hacemos un poco de estudio de técnicas por espacio de una hora y cuando terminamos vuelvo a casa para cenar y echarme a dormir».

Su primera toma de contacto con su nueva academia se produjo «al venir aquí a preparar el Brasileiro, estuve en un campamento de entreno y uno de los profesores me contactó y me comentó que les había gustado mucho mi forma de luchar, mi forma de ser, porque soy muy trabajadora, que creían que tenía un gran potencial y que les gustaría que pasase a formar parte de su equipo», relata Ariadne.

Fuera del radar federativo

A pesar de su enorme potencial y de los éxitos conseguidos, la joven grancanaria permanece en Brasil gracias al esfuerzo económico de sus padres, que se hacen cargo de los gastos que le supone la permanencia en el país durante los espacios de tres meses que le permite su visado, sin recibir ningún tipo de ayuda por parte de las instituciones públicas. En el caso de la Escola Melqui Galvao, como parte de su equipo, se hacen cargo únicamente de los gastos de desplazamiento para competir en los distintos torneos en los que la joven isleña les representa. La rentabilidad para la atleta grancanaria estriba en que tiene la oportunidad de «trabajar en una academia que está colocada en el top 3 de las mejores del mundo», a modo de inversión pro futuro en su carrera.

En el caso de la Federación Española no la tiene en consideración porque «sólo tienen en cuenta las competiciones que ellos organizan, pero que realmente no tienen un valor deportivo importante», explica la atleta grancanaria.

Su mejoría la nota sobre todo «técnicamente, porque de tanto entrenar una siempre acaba mejorando, pero también puedo decirle que ha aumentado mucho en mi la confianza en mi misma, porque estoy entrenando con los mejores del mundo y si estoy aquí es porque algo tengo, por eso sé que con la ayuda de ellos y la de mi familia, puedo llegar a cumplir mi sueño».

En su hoja de ruta sus próximas citas serán el Mundial de Abu Dhabi World Pro, en noviembre, que ya lo ha ganado en dos ocasiones, el Europeo de kimono en enero, en Portugal y finalmente, entre febrero y marzo competirá por primera vez en los durísimos trials ADCC sin kimono.