Cinco canarios en las semifinales de la prueba del Rafa Nadal Tour en El Cortijo

La representación canaria ha escrito la página más brillante del Rafa Nadal Tour By Santander 2025, que alberga la isla de Gran Canaria por cuarto año consecutivo, en las impecables instalaciones del Tennis Academy El Cortijo con la presencia de cinco talentos canarios, cuatro grancanarios y un tinerfeño, en las semifinales que se disputarán mañana, a partir de las 9:00 horas.

Los tenistas grancanarios José Vega Ponce, Marina Ruiz, Adriana Calvo y Hugo López y el tinerfeño Marc Toral se clasificaron para la penultima ronda tras la disputa de una jornada eléctrica con un total de 24 partidos, entre las categorías sub 12, sub 14 y sub 16.

El premio para los ganadores es suculento: imponerse en la última sede del torneo más prestigioso de España en edad juvenil y tiene el valor extra de conquistar alguna de las ocho plazas que dan derecho a participar en la fase final del Máster, que se disputará en la Academia de Rafa Nadal en Manacor, en pleno mes de noviembre.

Marina Ruiz, a la semifinal sub 12

En la categoría sub 12, la cabeza de serie número 2, la grancanaria del club El Cortijo, Marina Ruiz, dejó en la cuneta a Leyre Ortuño (5), tras imponerse por un claro por 6-0 y 6-1.

En la semifinal le espera la madrileña María Serrano (4). En la otra semifinal se verán las caras la máxima favorita, Paula Cuevas,y la rusa afincada en Tenerife, Mónika Makreckja.

En la modalidad masculina, los baleares Sergi Hoyas (7) y Pau Martini (8) disputarán la primera semifinal, mientras que la segunda enfrentará a Izan Jiménez (2) y a Víctor Linares.

Jose Vega, en semifinales sub 14

En la categoría sub 14, el grancanario José Vega Ponce (El Cortijo) se plantó en semifnales tras superar a Beltrán Serrano (7-5; 6.1). Por otro lado, Álvaro Marín (1) y Pau Lozano (5) medirán fuerzas en la penúltima ronda del torneo.

En la modalidad femenina, la mallorquina Paula Gatell (3) se medirá a la madrileña Paula Jiménez (5) por un puesto en la final, mientrasque la catalana Nonna De Ribot (2) y la balear Caterina López se disputarán otro de los billetes para la última jornada.

Tres canarios en la categoría sub 16

Dos canarios se verán las caras en las semifinales masculinas: el grancanario Hugo Suárez y el tinerfeño Marc Toral, quien dio la gran sorpesa eliminando al número 1, Rubén Armijo, en un partido largo en el que tiró de coraje para remontar (5-7:7-5 y 6-3). Por el otro lado del cuatro, Álvaro de Miguel y Álvaro Lago protagonizarán una semifinal con tintes épicos.

En la modalidad femenina, la grancanaria Adriana Calvo derrotó a Martina Silva para colarse en unas semifinales en las que su oponente será Luisa Oprescu (2). Por el otro lado del cuadro se enfrentarán Paula Navarro (1) y Paula Almenar (3).

La directora técnica del torneo, Carlota Molina, se mostró "feliz y orgullosa por la trayectoria que están describiendo los canarios en el torneo. Ya son cinco los que se han metido, por méritos propios y jugando un gran tenis, en las semifinales,un dato histórico,y confiamos en que alguno pueda llegar a la final. En lo organizativo, estamos muy contentos con el desarrollo del evento y todavía queda ponerle la guinda con dos jornadas más".