Hecher Sosa es recibido por más de un centenar de aficionados a su llegada a Lanzarote

Hecher Sosa comienza a recibir la recompensa de lo que ha sembrado durante los últimos 10 años hasta llegar a cumplir su sueño de debutar en la UFC. Dios aprieta, pero no ahoga y el conocido en el mundillo de las MMA como Guanche Warrior ha podido honrar a su padre, fallecido en la semana de su combate en la Dana White's Contender Series, en Las Vegas y a su hermana, cumpliendo el sueño compartido con ellos de poder llevar el nombre de Lanzarote, de Canarias y de España a la UFC.

La llegada la pasada noche del conejero al Aeropuerto César Manrique - Lanzarote fue apoteósica, con más de un centenar de aficionados y paisanos del luchador que le recibían con cánticos de "UFC, UFC", que le arrancaban una sonrisa al héroe del pueblo, a un guerrero guanche universal, que ya descuenta los días para tener su primera pelea oficial en la compañía más grande de las artes marciales mixtas.

Recibimiento por parte de las autoridades

Junto a los cientos de aficionados y paisanos que esperaban a Hecher Sosa se encontraban además el alcalde de Arrecife, Yonathan de León; la concejala de Deportes, Eli Merino y el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina. Su gesta, como primer español capaz de lograr firmar un contrato con la UFC en la durísima Dana White's Contender Series, y más por las condiciones personales que ha tenido que superar, además de tener enfrente a un rival, el brasileño Mackson Lee, al que a pesar de no poder someterlo, le dominó de principio a fin durante los tres asaltos, salvo un intento de sumisión en el primer asalto, del que salió airoso el lanzaroteño, para terminar ganando por decisión unánime de los tres jueces.

Segundo canario, recogiendo el testigo de la leyenda, Juan Espino El Guapo, en debutar en la UFC y noveno español en poder hacerlo. Estadísticas todas ellas que convierten a Hecher Sosa en un conejero y en un canario universal.

El propio número uno mundial, Ilia Topuria, que le apadrinó y le dio el empujón final como campeón de WOW, la compañía de MMA en la que está metido de lleno el campeón hispano-georgiano, fue de los primeros en poner al lanzaroteño como ejemplo de superación: "Otro ejemplo de que si quieres, puedes".