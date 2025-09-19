El 'Pueblo Guanche' y 'Guerra del Río', duelo fratricida este sábado por el título del Campeonato de Vela latina

La Vela Latina Canaria de Botes afronta este sábado 20 de septiembre a las 17:00 horas la jornada más decisiva de la temporada: los desempates del Campeonato Aguas de Teror, que coronarán al campeón de 2025 y también al bote que ocupará la tercera plaza de la clasificación final.

El gran duelo por el título medirá al Hospital La Paloma Pueblo Guanche, patroneado por José Ponce, contra el Spar Guerra del Río, dirigido por Adrián Morales.

El Guanche llega a esta cita tras conquistar ya el Torneo Eliminatorio Fundación La Caja y la Copa Cabildo de Gran Canaria, con la posibilidad de lograr un histórico triplete. Ponce confía en culminar una temporada de máximo nivel: "Hemos trabajado durante todo el año muy fuerte y hemos estado a un grandísimo nivel para intentar ganar el campeonato".

Enfrente estará un Spar Guerra del Río que, con su triunfo en la última jornada, forzó este desempate y mantiene vivas sus opciones de arrebatarle la gloria al actual dominador del curso. Su patrón, Adrián Morales, advierte: "Sabemos que el Guanche nos lo va a poner muy difícil. Esperamos que no se nos escape y poder controlarlo bien para agarrar".

La igualdad y la tensión están aseguradas en una regata que promete emociones fuertes. Por ahora, las previsiones apuntan a condiciones de algo menos de 10 nudos, suficientes para la navegación, aunque habrá que esperar a la confirmación final del Comité de Regatas.

Además del título, también quedará en juego el tercer puesto del Campeonato Aguas de Teror, con un atractivo desempate entre el Villa de Agüimes Ybarra, el Portuarios Fundación Puertos de Las Palmas y el Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas.

La afición de la Vela Latina Canaria podrá vivir en directo una jornada histórica tanto con el dispositivo de seguridad, como a través de las redes sociales de la Federación. Un regata que cerrará con brillantez la temporada del Campeonato Aguas de Teror 2025.