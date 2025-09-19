Puerto Calero acoge la XXXII Marlin Cup, único torneo nacional con acceso al Mundial de pesca

Puerto Calero ha dado inicio este jueves a la XXXII edición de la Marlin Cup, consolidada como el evento de pesca de altura más destacado de Canarias y el único en España que otorga acceso directo al Campeonato Mundial de Costa Rica. Este singular atractivo ha convertido el certamen en un reclamo para deportistas y aficionados de toda España, que valoran las excepcionales condiciones marinas de Lanzarote para la práctica de este deporte.

La competición, que este año ha reunido a 47 embarcaciones, arranca con la tradicional reunión de patrones y prosigue con dos intensas jornadas de pesca en aguas de Lanzarote. El viernes y el sábado, los participantes zarparán al mar a partir de las 9:00 horas, creando una espectacular imagen colectiva en el puerto que atrae cada año a numerosos espectadores.

El evento concluirá con la entrega de trofeos y una fiesta de clausura en el restaurante Amura, inspirada en la vieja Habana, manteniendo así el carácter festivo y social que caracteriza a la Marlin Cup.

Sostenibilidad y apoyo institucional

Uno de los ejes centrales de este torneo es la conservación marina, aplicando estrictas normas de captura y suelta, especialmente enfocadas en la protección del marlín azul.

La Marlin Cup cuenta con el respaldo del Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Yaiza y empresas del sector privado, confirmando su importancia no solo como cita deportiva, sino como elemento dinamizador de la economía y el turismo náutico en la isla. Esta proyección sitúa a Lanzarote como referente en el ámbito de los deportes náuticos en Europa.