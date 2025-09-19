Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pesca de Altura

Puerto Calero acoge la XXXII Marlin Cup, único torneo nacional con acceso al Mundial de pesca

La competición, que este año ha reunido a 47 embarcaciones, realiza las salidas a alta mar este viernes y sábado

Salida de la Puerto Calero Marlin Cup en la edición de 2024.

Salida de la Puerto Calero Marlin Cup en la edición de 2024. / @Lanzarote Photo Sport / Calero Marinas

La Provincia

La Provincia

Arrecife

Puerto Calero ha dado inicio este jueves a la XXXII edición de la Marlin Cup, consolidada como el evento de pesca de altura más destacado de Canarias y el único en España que otorga acceso directo al Campeonato Mundial de Costa Rica. Este singular atractivo ha convertido el certamen en un reclamo para deportistas y aficionados de toda España, que valoran las excepcionales condiciones marinas de Lanzarote para la práctica de este deporte.

La competición, que este año ha reunido a 47 embarcaciones, arranca con la tradicional reunión de patrones y prosigue con dos intensas jornadas de pesca en aguas de Lanzarote. El viernes y el sábado, los participantes zarparán al mar a partir de las 9:00 horas, creando una espectacular imagen colectiva en el puerto que atrae cada año a numerosos espectadores.

El evento concluirá con la entrega de trofeos y una fiesta de clausura en el restaurante Amura, inspirada en la vieja Habana, manteniendo así el carácter festivo y social que caracteriza a la Marlin Cup.

Sostenibilidad y apoyo institucional

Uno de los ejes centrales de este torneo es la conservación marina, aplicando estrictas normas de captura y suelta, especialmente enfocadas en la protección del marlín azul.

Noticias relacionadas y más

La Marlin Cup cuenta con el respaldo del Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Yaiza y empresas del sector privado, confirmando su importancia no solo como cita deportiva, sino como elemento dinamizador de la economía y el turismo náutico en la isla. Esta proyección sitúa a Lanzarote como referente en el ámbito de los deportes náuticos en Europa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents