Los canarios José Vega, Marina Ruiz y Marc Toral disputarán las finales del Rafa Nadal Tour By Santander 2025

El tenis canario sigue haciendo historia con la presencia de tres jóvenes y prometedores jugadores en las finales del Rafa Nadal Tour By Santander 2025, que se celebrarán mañana en las pistas del Tennis Academy El Cortijo, en el municipio grancanario de Telde.

El tinerfeño Marc Toral, sub 16, y los grancanarios Marina Ruiz, sub 12, y José Vega Ponce, sub 14, se clasificaron de manera brillante para las grandes finales que mañana darán el pistoletazo de salida, de manera simultánea, a las 10 horas. A las puertas de la final se quedaron los grancanarios, Hugo López y Adriana Calvo.

Marina Ruiz, a la final sub 12

En la categoría sub 12, la grancanaria Marina Ruiz cumplió con los pronósticos y derrotó, de manera brillante y en dos mangas, a Marina Serrano (6-4 y 6-0).

La jugadora del Tennis Academy El Cortijo se verá las caras en la final contra la número 1, Paula Cuevas, quien se deshizo fácilmente de la rusa afincada en Tenerife, Monika Makreckaja (6-0 y 6-0).

En la modalidad masculina, Sergi Hoyas venció a Pau Martini en dos cómodos sets (6-0 y 6-2) y buscará el oro ante Izan Jiménez, que tumbó, en uno de los mejores choques del torneo, a Víctor Linares en el súper tie-break (6-4, 1-6 y 10-4).

José Vega Ponce, finalista Sub 14

El también jugador del Tennis Academy El Cortijo, Jose Vega Ponce, dio su mejor versión para desembarazarse de Álvaro Cepeda y sellar su pase a la última ronda (6-0 y 7-5), donde se enfrentará a un Pau Lozano que dejó fuera al gran favorito para ganar, Álvaro Marín.

Entre las chicas, Paula Jiménez tumbó con un doble 6-3 a Paula Gatell para jugar el partido decisivo contra Caterina López, quien ganó en un emocionante partido a Nonna De Ribot (6-0, 5-7 y 6-2).

Marc Toral jugará la final sub 16

La semifinal masculina se convirtió en un intenso duelo canario entre el grancanario Hugo López y el tinerfeño Marc Toral. El triunfo fue para el de Santa Cruz de Tenerife en dos parciales (6-2 y 6-0).

Su oponente será Álvaro Lago, tras imponerse en un sobresaliente partido de tres parciales a Álvaro De Miguel (4-6, 6-2 y 6-1).

La gran favorita para alzarse con el título, Paula Navarro, será la que dispute la final femenina, después de imponerse a Alba Almenar (6-4 y 6-2).

Su rival será Luisa Oprescu, quien tuvo que enseñar su mejor tenis para remontar y superar a la grancanaria, Adriana Calvo (3-6, 6-3 y 6-4). Calvo, no obstante, se despide del torneo con la cabeza muy alta después de practicar un tenis de altos vuelos.

La armada canaria ya ha obtenido un hito histórico, pero aspira a dar un paso de gigante con la victoria en las tres finales que se disputarán mañana en medio de un gran ambiente de público.

El suculento botín espera a ocho de los 200 jugadores que iniciaron el torneo el pasado lunes. Una recompensa de un valor incalculable, ya que lograrán la clasificación directa para jugar la fase final del Rafa Nadal, en Manacor en el mes de noviembre.