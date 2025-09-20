Emoción en la primera jornada de la XXXII Puerto Calero Marlin Cup con varias capturas y una clasificación abierta

La Puerto Calero Marlin Cup celebra este año su trigésimo segunda edición, consolidándose como uno de los eventos deportivos más esperados en el mundo de la pesca de altura en Canarias. La competición dio el pistoletazo de salida este viernes con una jornada muy activa en aguas cercanas a Lanzarote, donde se vivieron momentos de gran emoción por parte de los equipos participantes.

Desde las primeras horas, la jornada estuvo marcada por la presencia de grandes especies. El primer marlin azul fue registrado por la embarcación Luyaira, capitaneada por Carmelo Pérez, a las 11:20 de la mañana. Solo once minutos después, el Jessiran I sumó los primeros puntos al capturar un marlin blanco. La competitividad se mantuvo a lo largo del día, con El Pichón y Rodfather añadiendo también sendas capturas de marlin azul a sus registros.

El sistema de control de la competición reportó cerca de una decena de picadas, y al cierre de la jornada se registraron oficialmente cinco marlines, lo que refleja el alto nivel de la prueba y deja la clasificación provisional muy ajustada para la segunda y definitiva jornada.

Clasificación provisional tras la primera jornada

Luyaira : 500 puntos

: 500 puntos El Pichón : 500 puntos

: 500 puntos Rodfather : 500 puntos

: 500 puntos Jessiran I: 100 puntos

Todos los equipos mantienen opciones de cara al desenlace del torneo, que será decisivo para conocer el representante canario en el próximo Campeonato Mundial de Pesca de Altura en Costa Rica.

Premios y reconocimiento a deportividad

Además del pase al Mundial, la Puerto Calero Marlin Cup este año incluye un aliciente adicional: el Gran Premio CICAR, que entregará un coche a la primera embarcación que reporte tres marlines blancos durante las dos jornadas.

La organización destaca la importancia de la destreza y la deportividad entre los participantes, valores que refuerzan la imagen del torneo en el ámbito nacional.

Apoyo institucional y patrocinadores

El desarrollo de la prueba es posible gracias a la colaboración de entidades públicas y empresas canarias. Entre los patrocinadores destacan Turismo Lanzarote, el Ayuntamiento de Yaiza - Área de Deportes, CICAR, AON, Banco Santander, Grupo Ereza, Salitre Sport Fishing, Grupo Tiagua y Maderas Marcial González. El respaldo de estos organismos es esencial para la consolidación de la competición, reforzando a Puerto Calero como referente en la pesca deportiva de altura en España.