El estonio Riivo Roose y la canaria Diana Puerta se imponen en la LPA City Race 2025 en una jornada marcada por el calor

La LPA City Race 2025, organizada por Orientación Canarias, vive este fin de semana su quinta edición con una notable participación internacional y local. Corredores procedentes de diferentes islas del Archipiélago, así como de la Península y países como Estonia, Reino Unido o Francia, se han dado cita en uno de los eventos de orientación urbana y deportiva más relevantes del calendario insular.

La primera jornada, celebrada el sábado en el Campus Universitario de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), contó con un recorrido diseñado con 40 balizas distribuidas por las instalaciones universitarias. Este trazado ofreció una experiencia adaptada tanto para los debutantes en este tipo de pruebas como para los corredores experimentados, que encontraron en el circuito nuevos retos técnicos y físicos.

Con el objetivo de mitigar las altas temperaturas, la organización adelantó el horario de la prueba, buscando proteger la salud de deportistas y voluntariado. Esta medida fue clave para que los atletas pudiesen disfrutar de la competición en mejores condiciones, aspecto que ha destacado la Federación Española de Orientación en sus recomendaciones para las pruebas estivales.

Primer día de la carrera LPA City Race 2025 / La Provincia

Resultados destacados en las categorías élite

En la categoría élite masculina, la emoción se mantuvo hasta el último control. El estonio Riivo Roose se alzó con la primera posición, completando el recorrido en un tiempo de 29:45 minutos. Le siguió de cerca el canario Juan Carlos Ojeda, que cruzó la meta en 30:44, demostrando el alto nivel de los deportistas locales. La tercera plaza fue para Héctor García del club OrientaGC, con 31:57.

En la categoría femenina, la victoria correspondió a Diana Puerta, atleta del Club de Orientación Canario y Actividades en la Naturaleza (Cocan), con un tiempo de 47:49. El podio lo completaron Judit Henríquez (49:24) y Davinia González del club Agüico (59:28), reflejando la creciente representación femenina en el deporte de orientación.

Primer día de la carrera LPA City Race 2025 / La Provincia

Impulso al deporte base

El carácter inclusivo y promocional de la LPA City Race ha vuelto a evidenciarse en esta edición, con la participación de 19 inscripciones en la categoría Familiar-Promoción y 10 en la categoría Escolar, facilitando el acercamiento del deporte de la orientación a niños, niñas y familias.

Además, la jornada contó con el apoyo del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo de Agüimes (PFAE Innovando Juntos), que permite a sus integrantes obtener certificado en dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, consolidando la apuesta del evento por la formación y la educación a través del deporte.

Primer día de la carrera LPA City Race 2025 / La Provincia

El domingo, competición urbana y protagonismo femenino

La segunda jornada de la LPA City Race se traslada al corazón histórico de Las Palmas de Gran Canaria, con salida en la emblemática Plaza de Santa Ana. Allí, a partir de las 09:30 horas, se celebrarán la prueba urbana principal y la destacada Carrera de la Mujer, promovida dentro del programa Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Orientación, que pretende visibilizar y fomentar la igualdad en el acceso y la práctica deportiva.

El trazado conducirá a los corredores entre las calles de Vegueta, combinando patrimonio histórico y actividad física en una cita abierta a la ciudadanía.

Medidas de seguridad frente al calor

Como medida preventiva ante las elevadas temperaturas previstas, la organización decidió suspender la prueba accesible, priorizando la seguridad y bienestar de deportistas y voluntariado.

La LPA City Race está organizada por Orientación Canarias y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, mediante el Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria; del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD); además en este evento colabora la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Este apoyo institucional es clave para posicionar el evento como cita deportiva de referencia, contribuyendo al desarrollo del deporte local y a la promoción de hábitos saludables.