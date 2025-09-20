Panadería Pulido y San Fernando firman tablas para mantenerse en la zona alta de la tabla

FICHA DEL PARTIDO CF PANADERÍA PULIDO SAN MATEO 0-0 UD SAN FERNANDO CF Panadería Pulido: Gárate; Hernán, Godoy, Azael, Vitolo (Raúl Sosa, 84'), Joel, Carlos Báez (Toni Robaina, 58'), Sergio (Cristian, 84'), Almeida (Sullivan, 58'), David Ramírez (Loren, 74') y Ale Gemelo. UD San Fernando: Josimar; Pipa (Traoré, 80'), Stephane, Noah (Dani López, 46'), Juan, Kilian, Felipe (Edu Salles, 67'), Pitu (Velicias, 67'), Naim (Joni, 80'), Dani Ferreria y Ribalta. Árbitro: Aitor Soriano Méndez. Expulsó con roja directa al local Azael (61'). Amonestó por el lado local a Hernán, Ale Gemelo y Joel; y por el visitante a Noah y Velicias.

Panadería Pulido y San Fernando firman las tablas y ambos se mantienen invictos en lo alto de la tabla (0-0). Los de Israel Quintana neutralizaron antes del descanso el buen inicio del San Mateo, que volvió a mostrarse superior durante la segunda parte tras quedarse con un futbolista menos; pese a ello, el combinado sureño supo sufrir y conservar el marcador inicial.

Nada más arrancar el choque, un zaguero visitante rechazó el primer aviso de Ale Gemelo para un Panadería Pulido que se mostró superior durante la fase inicial, ejerciendo una presión alta que impidió a los de Israel Quintana salir con el balón jugado. Esto obligó al San Fernando a buscar sus opciones a través de transiciones rápidas por las bandas de Dani Ferreira y Ribalta.

Falta de claridad en los últimos metros

A pesar de la superioridad local, la primera acción clara la tuvo Ribalta sobre el ecuador del primer tiempo tras un centro lateral que se envenenó y obligó a Gárate a despejar. Con el paso de los minutos, el cansancio del equipo naranja se hizo notar y el Sanfer aprovechó para igualar las fuerzas. Ambos equipos se acercaron al área en los minutos previos al descanso, pero sin claridad en los metros finales.

La roja que pudo cambiarlo todo

La igualdad continuó durante los primeros compases de la segunda mitad, con aproximaciones en ambos lados del campo pero sin acciones a destacar; hasta que a la hora de juego, Azael vio la roja directa por una entrada sin balón sobre Felipe cuando se marchaba en velocidad. Tras ello, la tensión aumentó y las infracciones fueron constantes.

Pese a jugar en inferioridad numérica, los de Yoni Oujo ajustaron sus líneas y se mostraron superiores, intensificando su dominio en la recta final. Loren y Víctor tuvieron opciones para abrir el marcador, aunque la más clara la tuvo Godoy con un testarazo que se estrelló en el travesaño. Finalmente, los intentos del San Mateo no tuvieron recompensa y el 0-0 fue definitivo.