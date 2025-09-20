El 'Pueblo Guanche' conquista el Campeonato y firma el triplete en la temporada de Vela latina

La Vela latina vivió este sábado una jornada histórica con la disputa de los desempates del Campeonato Aguas de Teror, una cita que coronó al Hospital La Paloma Pueblo Guanche como campeón de 2025 tras imponerse con claridad en el duelo directo ante el Spar Guerra del Río. La jornada también sirvió para dirimir el tercer puesto, que finalmente fue para el Portuarios Fundación Puertos de Las Palmas.

El evento contó con la presencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, que siguió en directo desde el mar la regata decisiva, en la que el Pueblo Guanche completó un año inolvidable al firmar el triplete de títulos, tras la conquista del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja y la Copa Cabildo de Gran Canaria.

'Guanche', campeón con autoridad

En el desempate por el título, el Guanche, patroneado en esta ocasión por Óliver Bravo de Laguna, salió en segunda posición pero fue ganando barlovento desde los primeros bordos para superar al Spar Guerra del Río, con Adrián Morales a la caña. Antes del ecuador de la regata ya dominaba con solvencia y mantuvo la ventaja hasta la meta, cruzando en un tiempo de 1:07:46, con una diferencia de 8 minutos y 40 segundos sobre el Guerra del Río, que cerró con 1:16:26.

'Portuarios' se lleva el tercer puesto

El desempate por la tercera plaza fue mucho más igualado, con constantes alternativas en cabeza. El Portuarios Fundación Puertos de Las Palmas, con Manri Rodríguez al mando, logró la victoria final con un tiempo de 1:05:44, por delante del Villa de Agüimes Ybarra de Alejandro Rodríguez (1:07:05) y del Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas, patroneado por Gustavo del Castillo, que acabó tercero con 1:07:55.

Clasificación definitiva del Campeonato Aguas de Teror

Con estos resultados, la clasificación general del Campeonato Aguas de Teror 2025 queda definida de la siguiente manera:

El Hospital La Paloma Pueblo Guanche se proclama campeón, seguido por el Spar Guerra del Río como subcampeón y el Portuarios Fundación Puertos de Las Palmas en la tercera plaza. El Villa de Agüimes Ybarra finaliza cuarto y el Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas quinto. El resto de posiciones quedan ocupadas por el Minerva Idamar Atlantic (6º), Viajes Insular Unión Arenales (7º), Chacalote Comercial SanRob (8º), Disa Roque Nublo ULPGC (9º), Porteño Siscocan Sabor a Gloria (10º), Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes (11º), Poeta Tomás Morales Clipper (12º) y Tara del Mar Fundación Puerto de Las Palmas (13º).

Próxima cita: Trofeo Federación

La temporada 2025 de Vela latina cerrará el próximo sábado 27 de septiembre a las 17.00 horas con la disputa del Trofeo Federación, una regata especial que medirá al Hospital La Paloma Pueblo Guanche (campeón del Campeonato Aguas de Teror), al Villa de Agüimes Ybarra (subcampeón de la Copa Cabildo de Gran Canaria) y al Viajes Insular Unión Arenales (subcampeón del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias). Una última cita para despedir un curso lleno de emoción en las aguas de la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.