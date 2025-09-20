El Tamaraceite golea a un Unión Sur Yaiza que llegaba a la cita como colíder

FICHA DEL PARTIDO: UD TAMARACEITE 4-0 CD UNIÓN SUR YAIZA UD Tamaraceite: Galindo; Ramsés, Daniel Ramírez, David García, Bruno, Sergio Suárez (Eros, 77'), Julen Reyes, Andrés Rivero (Toni Falcón, 46'), Farías (Aimar, 66'), Santi Salgado (Saúl, 77') y Raúl Godoy (Julio Báez, 57'). CD Unión Sur Yaiza: Mike; Dani Reina (Javi Melián, 76'), Dani Febles, Bangoura (Reguera, 56'), Acorán, Josué, Álvaro Garrido (Marcos, 62'), Jerobe, Javi Amadoz (Jorge, 76'), Diosbert (Félix, 76') y Ubay. Goles: 1-0.- (41'): Sergio Suárez; 2-0.- (69'): Toni Falcón; 3-0.- (86'): Aimar; 4-0.- (88'): Eros. Árbitro: Nemrod Mengíbar Déniz. Amonestó por el lado local a Sergio Suárez; y por el visitante a Bangoura, Acorán, Álvaro Garrido, Dani Febles, Jerobe, Mike y al entrenador Juan Antonio Machín.

El Tamaraceite dio un golpe sobre la mesa tras golear a uno de los principales candidatos como el Unión Sur Yaiza, que llegaba como colíder a la cita (4-0). El conjunto grancanario se adelantó al término de una primera parte escasa de ocasiones, mientras que en el segundo tiempo aguantó el buen arranque del equipo conejero y esperó su momento para agrandar la ventaja al contragolpe.

Salió con máxima intensidad el combinado blanquiazul, que trató de sorprender durante los compases iniciales a través de un juego directo, buscando con insistencia la espalda de la defensa rival. Por su parte, el conjunto conejero tardó en asentarse en el partido, pero con el paso de los minutos neutralizó la situación al hacerse con el dominio de la posesión.

A la media hora, ya con las fuerzas igualadas sobre el campo, Raúl Godoy vio adelantado a Mike y dio el primer aviso desde el centro del campo, saliendo el balón a escasos centímetros del marco. Diez minutos más tarde, Santi Salgado colgó un balón al área que Sergio Suárez remató a la red. Sin nuevas acciones a destacar y con el 1-0 en el tanteador terminó una primera parte escasa de ocasiones claras.

Las contras del 'Támara' matan el partido

Al regreso de vestuarios, el Unión Sur Yaiza metió una marcha más y se volcó sobre la portería local, creando peligro mediante acciones a balón parado. A los cinco minutos de la reanudación, Josué tuvo la opción más clara para igualar al cazar un balón en el área, pero se topó con la intervención de mérito de Galindo. En la réplica inmediata, Santi Salgado golpeó a la cruceta desde la frontal.

El conjunto grancanario se resguardó en la zona defensiva y esperó su momento para hacer daño a la contra. Así, en el ecuador de la segunda parte, Santi Salgado colocó un centro desde la izquierda que Toni Falcón remató a gol, mientras que en las postrimerías Aimar se marchó en velocidad para sentenciar y acto seguido Eros hizo el definitivo 4-0.