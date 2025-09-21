El grancanario Armide Soliveres, referente mundial del 'bodyboard', recibe el Premio al Deporte Canario 2025

El Gobierno de Canarias ha concedido el Premio al Deporte Canario 2025 en la categoría de mejor trayectoria individual a Armide Soliveres, reconociendo así su extraordinario recorrido en el mundo del bodyboard. El acto de entrega tendrá lugar el próximo 3 de octubre en Tenerife, coincidiendo con la celebración de la feria ExpoDeca 2025, donde se homenajeará a quienes han logrado marcar un antes y un después en el deporte de las islas.

Este premio avala los méritos de Soliveres, que toma el relevo a Pedri —futbolista del FC Barcelona y de la selección española—, galardonado en la primera edición celebrada en 2024. Así, el certamen reafirma su compromiso de dar visibilidad a los grandes referentes canarios en diversas disciplinas deportivas.

Trayectoria de un pionero en el bodyboard

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria y formado en las olas de la playa de Las Canteras, Armide Soliveres ha escrito su nombre en la historia del deporte nacional al convertirse, en 2024, en el primer español que alcanza el título de campeón mundial de bodyboard. Este logro no solo supuso un orgullo para Canarias, sino que contribuyó a posicionar la comunidad autónoma como cuna de talentos en deportes de olas.

Durante la temporada 2025, Soliveres ha continuado sumando éxitos internacionales. Entre sus logros más destacados figuran la victoria en el Iquique Bodyboard Pro en Chile, el triunfo en la primera prueba del circuito nacional celebrada en San Andrés (Arucas) y el tercer puesto en el exigente Sintra Pro Fest de Portugal. Además, mantiene una posición de liderazgo en la Liga Fesurfing 100 Bodyboard —uno de los circuitos de referencia a nivel estatal— demostrando regularidad y excelencia competitiva.

“No me lo esperaba y es un orgullo recibir el mismo premio que otros grandes deportistas canarios. El reconocimiento a los deportes minoritarios me motiva aún más a seguir trabajando”, expresó Soliveres tras conocer la noticia.

Canarias, epicentro del bodyboard internacional

El recorrido de Armide Soliveres refleja la estrecha relación entre el archipiélago y el mar. Canteras como la de La Cícer han aportado no solo talento, sino también un estilo propio que distingue a los riders canarios en los certámenes internacionales. Soliveres destaca que “la temporada ha sido intensa, con buenos resultados en Marruecos, Brasil y Chile, lo que me ha ayudado a alcanzar la segunda posición del ranking global”.

El deportista ya prepara con ilusión su próximo gran reto: revalidar el campeonato mundial en el Frontón King —prueba que se disputa en casa y donde espera contar con el apoyo de la afición local—. “Sería un sueño poder lograrlo de nuevo ante el público canario”, reconoce.

Un modelo a seguir para las nuevas generaciones

Con tan solo 24 años, Armide Soliveres es ya considerado uno de los principales referentes del bodyboard internacional. Sus éxitos han servido de inspiración para nuevas generaciones de deportistas y han impulsado la visibilización de una disciplina que, a pesar de ser minoritaria, cuenta con una sólida base en Canarias.

El propio Soliveres subraya la importancia de dignificar este deporte: “Quiero vivir del bodyboard de forma estable y contribuir a su crecimiento en España. Competir me divierte y es lo que me da la vida, pero también quiero apoyar a quienes empiezan”.

Futuro del deporte en las islas

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha impulsado estos galardones para reconocer el esfuerzo y la dedicación de sus deportistas más destacados. Poli Suárez, consejero del área, ha señalado a Soliveres como “ejemplo de constancia, disciplina y talento, capaz de situar a Canarias en lo más alto de una disciplina exigente”.

La ceremonia de entrega, el 3 de octubre en Tenerife, será también un homenaje colectivo a la cantera de La Cícer y al resto de deportistas que contribuyen a elevar el prestigio del archipiélago en el panorama internacional.“Con deportistas como Armide demostramos que Canarias no tiene límites. Es un orgullo que un rider de nuestra tierra lleve nuestra bandera por todo el mundo”, manifestó Poli Suárez durante la presentación de los Premios al Deporte Canario 2025.