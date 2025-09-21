El georgiano Ruslan Bolkvadze conquista la 'batalla de los estilos' de MMA

El I TBC "The Broken Bones Championship" MMA Artes Marciales no defraudó en su debut en Gran Canaria con un evento repleto de adrenalina, emoción, fuerza y energía celebrado en el pabellón Juan Beltrán Sierra de Las Palmas de Gran Canaria.

Por primera vez en Canarias se presentaba un torneo que tenía como motivación enfrentar a algunos de los mejores luchadores de ocho disciplinas de contacto diferentes, tales como el Sambo, Kick Boxing, KárateBoxeoStreet FighterBare KnuclePancrase y Luta Livre.

Y la mezcla, explosiva y ambiciosa, funcionó en forma de peleas espectaculares que dieron como campeón absoluto al georgiano, Ruslan Bolkvadze, luchador de Pancrase, un arte marcial de origen griego que combina técnicas de boxeo y lucha y que se considera el precursor de las MMA modernas.

El Pancrase derrota al Kick Boxing en la gran final

Para llegar al triunfo, el georgiano se impuso en cuartos de final al karateka brasileño Gabriel Alburquerque, por sumisión (llave de brazo).

Inmediatamente después, se clasificó directamente para la final por la lesión del brasileño Joilton Brabosa, representante de la Luta Livre.

En la pelea decisiva, el Pancrase de Bolkvadze superó, en un combate apasionante y por decisión dividida, al Kick Boxing del ecuatoriano Ricardo Centeno.

Protagonismo de las MMA profesionales y amateur

En lo tocante a los combates profesionales de MMA, el peleador teldense Juanma Suárez retuvo el título de campeón, en el peso de 77 kg, tras ganar por TKO en el cuarto round a Hyram Rosendo, el galdense Kevin Perdomo se impuso a Vitallyi Kozac en el primer asalto por finalización, Mohamed Arrandou ganó por sumisión (mataleón) a Jesús Blanco, Carlos Martín resolvió la pelea ante Oleksandre Krupenkin por finalización (guillotina) en el primer asalto y Dimitrov Verselin derrotó a Rowa Martín en el primer asalto por finalización.

El prometedor Giovani Súarez venció en la lucha de Grappling a José Tamayo por finalización por guillotina, y en los combates amateur de MMA, Saulo Hernández finalizó a Saulo Fritz, Samir Jayba se hizo con el cinturón (77kg) ante Sergio Acevedo, al que superó por KO en el segundo asalto,

Julio Santana, promotor del evento, aseguró que "hemos cumplido con el reto de hacer funcionar la mezcla entre espectáculo y deporte con un evento ágil, atractivo y fluido. El público respondió, se entregó y se lo pasó bien. Desde que pase un poco el tiempo, nos pondremos a pensar en la segunda edición".