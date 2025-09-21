El Guaguas conquista el Torneo Internacional de La Gomera de voleibol

El Club Voleibol Guaguas continúa con su preparación poniendo la directa. El conjunto amarillo se impuso por 3-0 al VK Ceské Budejovice, subcampeón checo, en la final del Torneo Internacional de San Sebastián de La Gomera, disputada en el Pabellón Audillón. Fue el segundo test de pretemporada para los de Sergio Miguel Camarero, que mostraron un juego convincente y una plantilla que ya empieza a carburar, destacando las actuaciones de Nico Bruno y Tomas Rousseaux.

El choque comenzó con el equipo checo enchufado (7-4), aprovechando la potencia ofensiva de Sam Taylor-Parks y la intensidad en defensa. Sin embargo, el Guaguas reaccionó de inmediato. Un block-out de Hélder Spencer y varios errores en ataque de Frank voltearon el marcador (6-11). La entrada en juego de Martín Ramos, muy seguro en la red, y un primer ace de Walla Souza encaminaron el set para los grancanarios. Con un inconmensurable Nico Bruno al saque, el Guaguas cerró la primera manga por 19-25.

Empuje final para cerrar el encuentro

El segundo parcial mostró la versión más poderosa del tricampeón español. Con Io de Amo moviendo al equipo desde la colocación y Unai Larrañaga sólido en recepción, fue el turno de Walla Souza, que castigó con dureza la defensa checa (5-3). El Ceské Budejovice trató de reaccionar (7-7), pero la contundencia amarilla en la red y el acierto ofensivo de Tomas Rousseaux marcaron diferencias. El Guaguas dispuso de varias bolas de set y acabó cerrándolo por 18-25. El momento más celebrado llegó con el debut de Augusto Colito, que disfrutó de sus primeros minutos y puntos como jugador amarillo.

Lejos de rendirse, el conjunto checo subió el nivel en la tercera manga. Liderados por Taylor-Parks y con mayor eficacia en la recepción, encontraron continuidad en su juego ofensivo. Pero el cuadro grancanario no bajó el pistón. Bruno siguió sumando con el saque, Dimitrov mostró galones en la distribución y Spencer apareció con acciones espectaculares en bloqueo. El intercambio de puntos llevó el set a un desenlace de máxima tensión, con alternancias constantes en el marcador.

Finalmente, el buen ritmo de los checos no fue un impedimento para el CV Guaguas, que recuperó su versión más sólida. Los de Camarero aceleraron y el Ceské Budejovice no logró resistir para cerrar el parcial por 25-19 y la final por 3-0.

El San Roque cae ante el Cisneros en el duelo por el bronce

El Bus Leader San Roque regresa de La Gomera con dos derrotas en el Torneo Internacional que le ha servido como parte de su preparación de cara a la exigente temporada que les espera en la Superliga con su debut el 25 de octubre en el Polideportivo de El Batán ante el Manacor (19.30 horas).

Los chicos del barrio cayeron en la semifinal del torneo ante el tercer clasificado de la liga checa, el VK Jihostroj Ceske Budejovice por 0-3, pero los hombres de Fran Carballo fueron capaces de competirle a los checos cada uno de los tres sets disputados (27-29, 22-25, 20-25).

Las buenas sensaciones del primer partido se trasladaron esta mañana a la batalla de consolación por el tercer puesto en el torneo, en un choque en el que la victoria fue para el cuadro tinerfeño del Cisneros Alter, pero en el que los grancanarios volvieron a plantar cara en cada uno de los cuatro asaltos disputados, antes de caer por 1-3 (23-25, 25-21, 24-26, 30-32).

Por segundo encuentro consecutivo, Jonás Ponzio fue el máximo anotador de los rojinegros (20), seguido de cerca por Mauro Fuentes (16) y Moisés Cezar (15).