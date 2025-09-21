Rivarés da la primera victoria a Las Palmas Atlético en la Segunda RFEF

FICHA DE PARTIDO: UD LAS PALMAS ATLÉTICO 1 - CF RAYO MAJADAHONDA UD LAS PALMAS ATLÉTICO: Killane; Brian Velázquez (Adri Vázquez, 77'), Rachid, Carlos Navarro, Villote (Adrián Rodríguez, 84'); Jerobe, Josito, Iván Medina (Kirian, 84'); Johan (Javi Martínez 67'), Elías (Arturo, 67') y Sergio Rivarés. CF RAYO MAJADAHONDA: Josan; Durán, Piri (Carmona, 15'), Dani Ramos, Gordo; Amaro, Koke (Dani Vidal, 60'), Plomer (Fran Pérez, 46'), Yuya (Noguera, 60'), Pol Prats (Javi Martín, 60'); e Ilies. GOL: 1-0.- (47'): Sergio Rivarés. ÁRBITRO: Ángel Manso Rojas (comité castellano-leonés). Amonestó por el lado local a Brian Velázquez, Jerobe y Adrián Rodríguez; y por el visitante a Dani Ramos y Carmona.

Las Palmas Atlético hizo valer su primer gol de la temporada para sumar sus primeros tres puntos ante un Rayo Majadahonda que llegaba invicto a la cita (1-0). El filial amarillo, que se adelantó al comienzo de la segunda parte gracias al acierto de Sergio Rivarés, dominó la posesión de inicio a fin ante un cuadro madrileño que apenas generó peligro sobre el marco de Killane.

La intensidad del filial fue máxima durante los compases iniciales. Johan dio el primer aviso a los seis minutos con un tiro cruzado que se perdió junto a la base del poste, Brian probó más tarde al portero desde fuera del área, y a los diez minutos Elías tuvo la más clara al recoger un servicio al espacio de Josito y plantarse en un mano a mano ante Josan, quien solventó la acción con una parada de mérito.

El ritmo decayó con el paso de los minutos, pero el equipo de Raúl Martín siguió llevando el peso del partido y volvió a rozar el gol cerca de la media hora tras un centro de Villote que Elías cabeceó fuera por muy poco. Por su parte, un golpeo de Plomer sin consecuencias fue lo poco destacable del Rayo Majadahonda durante la primera mitad.

Nada más comenzar el segundo acto, Brian Velázquez envió un servicio en largo desde su propio campo que Sergio Rivarés recogió en el área escorado a la derecha, sacando un disparo cruzado a media altura para abrir el marcador. El 1-0 aportó aún más tranquilidad al cuadro grancanario, que estuvo cómodo con el balón en su poder.

Buena defensa del marcador a favor de los amarillos

En el minuto 55, Johan envió un golpeo desde el borde del área que salió rozando la cruceta, y más tarde Rivarés volvió a batir al portero visitante, quedando la acción anulada por fuera de juego. Ya en los compases finales, Las Palmas Atlético se replegó en defensa y trató de no cometer errores para conservar su mínima ventaja ante un conjunto madrileño que no dio síntomas de mejoría.