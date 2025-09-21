Roose y Henríquez conquistan el laberinto urbano de la LPA City Race 2025 de orientación

El barrio histórico de Vegueta y Triana fue este domingo el escenario de la última jornada de la quinta edición de la LPA City Race 2025, que reunió a más de 120 corredores en un recorrido que convirtió sus calles en un laberinto urbano.

En la categoría élite masculina, el estonio Riivo Roose volvió a repetir triunfo al detener el cronómetro en 32:05 minutos, acumulando un total de 1960 créditos entre las dos jornadas disputadas en el municipio. Tras él, el canario Juan Carlos Ojeda se mantuvo firme en la segunda posición, mientras que Abel Redondo completó el podio con 1857,32 y 1803,28 puntos, respectivamente.

Del mismo modo, la élite femenina estuvo marcada por el dominio de Judit Henríquez, que logró la primera posición con 1.756,13 puntos. Muy cerca, la tinerfeña Diana Puerta consiguió la segunda mejor marca con 1.732,73 puntos, mientras que Davinia González, del club Agüico, alcanzó la tercera plaza con 1.315,52 puntos en una competición que contó con nueve participantes.

Asimismo, la prueba reconoció a los corredores veteranos de más de 45 años, donde destacó la actuación de Alfonso Rosado, de la Asociación Deportiva y Cultural Arnela, que sumó 1.985,62 puntos. En segundo lugar, se situó José Luis García, del Club de Orientación Canario y Actividades en la Naturaleza, con 1.952,79 puntos, y en tercer puesto Orlando Pazos, con 1.793,44 puntos.

Por su parte, la prueba volvió a abrir espacio a la cantera con la participación de más de 36 jóvenes y familias en las categorías Escolar y Promoción, que permitieron acercar esta modalidad deportiva a los más pequeños.

La Carrera de la Mujer se consolida en la LPA City Race

La jornada también acogió la ya consolidada Carrera de la Mujer, integrada en el programa Mujer y Deporte promovido por la Federación Española de Orientación (FEDO) y el Consejo Superior de Deportes (CSD). La madrileña del Orienta Getafe, Inés Pozo -con varias participaciones en Campeonatos de España-, se llevó la victoria con un tiempo de 38:01 minutos, mientras que Judit Henríquez (48:14) y Diana Puerta (51:53) completaron el podio en una prueba que atravesó puntos emblemáticos como el mural de la nueva plaza de Las Lagunetas, en homenaje a las mujeres.

Tras la clausura de la LPA City Race, el calendario de orientación continuará en La Palma Paradise Cup -11 y 12 de octubre- y el Gran Canaria O-Meeting (GCOM) -26 al 31 de diciembre-, que reunirá a deportistas internacionales, nacionales y locales. El próximo gran reto ya está marcado: el 1 de enero de 2026, Las Palmas de Gran Canaria acogerá la LPA City Race Euro City Tour, situando a la capital como punto central de la disciplina deportiva a finales e inicios de año.