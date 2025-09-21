'The Rodfather II' se alza con la victoria en una histórica edición de la Puerto Calero Marlin Cup

Puerto Calero, en el municipio de Yaiza (Lanzarote), volvió a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la pesca deportiva de altura con la celebración de la XXXII edición de la Puerto Calero Marlin Cup, un torneo que este año dejó cifras para el recuerdo y un desenlace lleno de emoción hasta el último minuto.

Durante los dos días de competición, los participantes reportaron un total de 24 picadas, con 16 marlines y 7 marlines azules registrados ante el control del evento. Estos datos no son habituales en este tipo de pruebas, lo que ha sido interpretado por la organización como una clara muestra de la riqueza marina de las aguas que rodean Lanzarote.

El liderazgo cambió en la recta final

El primer día de la jornada fue protagonizado por la embarcación 'Papichulo', cuyo joven tripulante Luis Eduardo Ferrer logró marcar un marlin azul, lo que le valió el reconocimiento como primer juvenil en marcar durante el torneo. Posteriormente, 'Luyaira', capitaneada por Carmelo Pérez, logró su segundo marlin y se colocó como líder con 1.000 puntos, perfilándose como favorita al triunfo.

No obstante, la sorpresa llegó en la recta final. La embarcación 'The Rodfather II', de Adrián Arcay, registró dos picadas decisivas, una a las 13:26 y otra a las 16:25, que elevaron su puntuación hasta 1.500 puntos, suficiente para coronarse campeona de esta edición. 'El Pichón', patroneado por Xerach Bernardo Lucas, completó el podio en tercera posición.

Premios para los tres primeros clasificados

La organización entregó premios valorados en varios miles de euros, reforzando el prestigio de este torneo internacional. Entre los galardones más relevantes se encuentran:

'The Rodfather II' : seguro anual de embarcación de recreo (Murimar Seguros), inscripción al Mundial de Pesca Deportiva en Costa Rica y 3.000 euros en bolsa de viaje.

: seguro anual de embarcación de recreo (Murimar Seguros), inscripción al Mundial de Pesca Deportiva en Costa Rica y en bolsa de viaje. 'Luyaira' : 3.000 euros en combustible , cortesía de DISA , y una varada gratuita proporcionada por Calero Marinas .

: , cortesía de , y una varada gratuita proporcionada por . 'El Pichón': cheque regalo de 2.500 euros en electrónica Simrad, gracias a Salitre Sport Fishing.

Clausura con sabor caribeño

Tras la entrega de premios, los participantes disfrutaron de una cena de confraternización en el restaurante Amura, seguida de una fiesta temática ambientada en La Vieja Habana, que sirvió como broche festivo para una edición que ya es considerada una de las más exitosas del torneo.

La Puerto Calero Marlin Cup sigue consolidándose como uno de los principales eventos de pesca deportiva en España. El elevado número de picadas y la calidad de las capturas refuerzan el posicionamiento de Lanzarote como destino idóneo para esta práctica, atrayendo cada año a tripulaciones de distintos países.

La organización agradeció el apoyo de instituciones y empresas colaboradoras, entre ellas el Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Yaiza y entidades como Turismo Lanzarote, Cicar, Santander, Murimar Seguros, DISA y Calero Marinas, cuya participación ha sido clave para el desarrollo del evento.