De las aulas a la cima del voleibol: el Club Deportivo Heidelberg Volkswagen, Premio al Deporte Canario 2025 al mejor equipo

El Club Deportivo Heidelberg Volkswagen ha sido distinguido con el Premio al Deporte Canario 2025 en la categoría de mejor equipo, un reconocimiento a la gesta lograda este verano al proclamarse campeón de la Superliga femenina de voleibol, el mayor título de su historia y uno de los grandes hitos del deporte canario en los últimos años. El club será galardonado tras imponerse en la votación de un jurado formado por periodistas del Archipiélago especializados en deportes.

Los méritos y logros del Heidelberg sobresalen teniendo en cuenta la juventud de su proyecto senior. El club ascendió por primera vez a la máxima categoría del voleibol español en 2022. Su primera temporada estuvo marcada por la dificultad competitiva y finalizó en plazas de descenso, aunque el equipo conservó su plaza en la élite por un proceso administrativo de reorganización. Dos años después, en el verano de 2025, el club culminó una progresión meteórica con el título de campeonas de España, consolidándose como uno de los grandes referentes nacionales del voleibol.

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, subrayó que “el Heidelberg Volkswagen representa la mejor imagen de un club que ha sabido crecer desde la base hasta la élite en tiempo récord. Este premio es también un reconocimiento al deporte femenino en Canarias y al excelente momento que vive el voleibol en nuestras islas”.

Un crecimiento fugaz

Vinculado al Colegio Heidelberg, el club nació como un proyecto educativo y deportivo que con el paso de los años fue ganando protagonismo hasta consolidar una estructura profesional. Lo que comenzó en las canchas escolares se ha convertido en un modelo de éxito que combina la formación de base con la competición de alto nivel.

El presidente de la entidad, Aurelio Espinosa, reconoció que “este reconocimiento nos llega en el mejor momento deportivo, no solo por lo conseguido por el primer equipo, sino por todo lo que significa para una entidad como la nuestra obtener un galardón que concede el Gobierno de Canarias. Que los periodistas de todo el archipiélago se hayan fijado en este proyecto y en nuestra trayectoria es un orgullo y un estímulo para seguir avanzando”.

Añadió además que “nuestro proyecto es de continuo crecimiento y hemos llegado a un punto en el que no tenemos vuelta atrás. Queremos seguir creciendo y afrontaremos por primera vez en nuestra historia una fase previa de la Champions League, lo que supone un paso decisivo para afianzar nuestra estructura, reforzar nuestra base y consolidar el primer equipo con la ambición de optar a todos los títulos posibles en nuestra categoría”.

Una final para la historia

El gran momento del Heidelberg Volkswagen llegó en la gran final de la Superliga femenina contra el Avarca de Menorca. La serie se resolvió en cuatro encuentros, con victoria para las canarias por 3-1. Las insulares ganaron los dos primeros partidos en casa, y aunque Menorca logró imponerse en el tercer encuentro en Ciutadella, el Heidelberg cerró la eliminatoria con solvencia en el cuarto en tierras baleares. El enorme esfuerzo colectivo fue secundado por actuaciones individuales brillantes como la de la colocadora Patricia Aranda, que fue designada MVP de la final.

Además del triunfo en la Liga Iberdrola, el Heidelberg vivió otra final que, aunque no se saldó con la victoria deseada, quedó grabada como un punto de inflexión. En febrero de 2025 disputó por primera vez la final de la Copa de SM La Reina ante el mismo equipo menorquín, cayendo en esta ocasión por 3-1 en una final muy disputada. Este subcampeonato confirmó el salto cualitativo del club: no solo estaba peleando por su primer título nacional, sino que ya era capaz de codearse en los momentos decisivos de las dos competiciones más relevantes del voleibol femenino español.

Un referente en el gran momento del voleibol canario

El título del Heidelberg Volkswagen no es un hecho aislado, sino la confirmación del excelente estado de salud del voleibol en Canarias. A los éxitos del CV Guaguas en categoría masculina, del JAV Olímpico y del Haris en la élite femenina, se suma ahora el Heidelberg, lo que convierte al voleibol canario en uno de los grandes protagonistas del deporte español.

El Premio al Deporte Canario 2025 al mejor equipo será la guinda a esta temporada para la historia. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 3 de octubre en Tenerife, en el marco de ExpoDeca 2025, donde se celebrará la segunda edición de los galardones que distinguen a las grandes figuras y proyectos del deporte en las islas.