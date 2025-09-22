El Olímpico de voleibol y la UD Las Palmas unen sus caminos

Un salto a nivel médico para seguir creciendo. El CV Jav Olímpico ha cerrado un acuerdo con el Centro Médico UD Las Palmas, ubicado en Telde, con el objetivo de ampliar sus prestaciones en materias de salud y recuperación, un aspecto que supone una mejora notable para un club de élite que aspira temporada tras temporada a lo máximo. El convenio se certificó con la firma de éste por parte de Rubén Fontes, CEO del Centro Médico UD Las Palmas, y Jorge Rodríguez, director de Recursos Humanos del CV JAV Olímpico. El acto también contó con la presencia de jugadoras olimpilocas como Marina Scherer y Saray Manzano, la capitana del cuadro insular.

El Centro Médico UD Las Palmas, que es externo a lo que es el día a día del primer equipo, tiene como fin trasladar el conocimiento acumulado durante muchos años de trabajo en el fútbol profesional para trasladarlo tanto a la sociedad, así como a diferentes clubs independientemente de la disciplina. De hecho, los futbolistas amarillos solo acuden allí para hacer horas extra, porque su labor real radica en ofrecer un servicio tanto al público general como al ámbito profesional.

Un compromiso con el bienestar

«El deporte, sea cual sea, comparte muchos valores, pero uno de ellos es esencial: nuestros jugadores y nuestras jugadoras son inspiración. Por eso, su salud, su bienestar y la capacidad de recuperarse es lo que marca la diferencia entre el día a día y la competición. Hoy el CV JAV Olímpico ha mostrado mucha confianza en nosotros y se une a nuestra familia, por lo que tendrán a disposición nuestro equipo de profesionales, nuestras instalaciones y la tecnología de la que disponemos. Queremos que ella y el club sientan que el centro médico es un aliado», explicó Rubén Fontes minutos antes de estampar su firma en el convenio.

Por su parte, Jorge Rodríguez, señaló que este acuerdo supone un paso adelante muy «importante porque estamos uniendo el camino de nuestra familia al de un Centro Médico espectacular, lo cual nos va a dar un plus para cuidar la salud de nuestras jugadoras, algo que nos otorga mucha tranquilidad. Afrontamos con mucho compromiso y gratitud; iremos de la mano y creceremos en todos los sentidos como institución, pero también como equipo profesional».

«Nos sentimos muy arropadas»

Asimismo, la capitana del CV Jav Olímpico, Saray Manzano explicó que este convenio es una oportunidad «muy grande» para la plantilla amarilla, remarcando que gracias a las instalaciones del Centro Médico UD Las Palmas podrán mejorar: «Para nosotras como jugadoras y para el club, este acuerdo nos viene genial y debemos aprovecharlo. Nos sentimos muy arropadas y sabemos que siempre se puede mejorar, ya sea en la pista o fuera de ella, como es el caso de esta unión. Esta alianza nos viene genial porque tienen una tecnología increíble».

El Olímpico debutará esta temporada en la Liga Iberdrola con un duelo a domicilio ante el Dos Hermanas el próximo sábado 11 de octubre (17.00 horas) y durante todo este curso contará con el apoyo médico de una institución que cuenta con la última tecnología, así como grandes profesionales para el cuidado de los deportistas.