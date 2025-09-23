Canarias navega hacia el futuro de la Vela con Marta Mansito

Los Premios al Deporte Canario 2025 tendrán en Marta Mansito a su galardonada más joven. Con tan solo 14 años, la regatista tinerfeña recibirá la distinción en la categoría de deportista promesa tras una trayectoria que ya incluye títulos mundiales, nacionales y regionales, y que la sitúa como una de las grandes esperanzas de la vela, uno de los deportes que más alegrías históricas ha dado a los deportistas del Archipiélago.

Mansito recogerá el próximo 3 de octubre en Tenerife el testigo de Alberto Delgado, el jugador de balonmano que en la primera edición de esta gala consiguió la máxima puntuación del jurado en la categoría de promesa. Y es que la regatista tinerfeña ha hecho historia en la clase Optimist, proclamándose campeona del mundo individual en 2024 en aguas de Mar del Plata (Argentina) y conquistando, junto a la selección española, el oro en el mundial por equipos tanto en 2024 como en 2025. Este mismo año logró el campeonato de España en Santander, donde demostró su capacidad de adaptación a toda clase de condiciones ambientales.

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, resaltó que «Marta es un ejemplo del talento, la constancia y la ilusión de nuestra cantera. Su capacidad para alcanzar títulos mundiales a tan corta edad refleja la fuerza del deporte canario y confirma lo que siempre hemos sido: una potencia mundial en disciplinas náuticas que con deportistas como ella está asegurado el relevo generacional».

Un talento precoz

La trayectoria de Marta Mansito es sobresaliente. Se inició en el Real Club Náutico de Tenerife, con el que logró el campeonato de España sub 13 en El Masnou en 2022, y en mayo de 2023 disputó su primera competición representando al Real Club Náutico de Gran Canaria en el campeonato regional, donde se alzó con la victoria. Desde entonces, su progresión ha sido constante hasta situarse como una de las grandes promesas de la vela nacional e internacional.

Tras dos temporadas brillantes en la clase Optimist, Mansito se prepara ahora para iniciar una nueva etapa en la clase 420, una embarcación doble que le exigirá adaptarse a la competición en pareja. La regatista confiesa estar «muy agradecida» por la distinción de este premio: «Me hace sentir motivada para los siguientes años. Ahora empiezo 420, que es una categoría nueva y para mí es algo bastante distinto, porque pasa de ser algo individual a competir en pareja. Sinceramente, estoy muy animada porque tengo entrenadores que siempre me han estado apoyando, especialmente Patri, Wichy y Juan, del Real Club Náutico, y Happy, de la selección nacional».

Mansito recuerda con emoción su primer título mundial en Mar del Plata: «Para mí significó muchísimo el mundial de Argentina, no solo porque lo gané sino porque conocí a mucha gente de fuera con la que hoy en día sigo teniendo contacto. Ganar por equipos fue una de las grandes satisfacciones de mi vida; era lo más complicado al ser un trabajo colectivo. Teníamos un equipazo y vencer me hizo sentir muy bien conmigo misma». También añadió que haber conquistado el mundial femenino fue «otro gran logro del que nunca me voy a olvidar, sobre todo en un sitio como Argentina, un país tan lejano y que me encantó».