El mejor voleibol llega al sur de Gran Canaria de la mano del Bus Leader San Roque

Voleibol de altos quilates es el que se va a vivir en el sur de Gran Canaria los días 27 y 28 de septiembre durante la celebración en el Polideportivo Municipal de el Tablero de San Bartolomé de Tirajana, de la segunda edición del Torneo Internacional Isla de Gran Canaria que contará con la participación de los tres equipos canarios que compiten en la Superliga: Guaguas, Cisneros Alter y el anfitrión del torneo, el Bus Leader San Roque. A los tres se suma el tercer clasificado de la Liga checa, el VK Jiostroj Budejovice, campeón de 13 campeonatos de Liga y ocho Copas de Chequia.

Al acto de presentación, celebrado en las dependencias de los Bungalows Vistaflor, ubicados en Maspalomas, acudieron el concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Ramón Suárez; el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo y Víctor Navarro, asesor de la consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, acompañados de Miguel Ángel Hernández y Moisés Cezar, presidente y capitán, respectivamente, del Bus Leader San Roque, en calidad de organizador del evento y de Eloy Espino, en representación de los Bungalows Vistaflor Maspalomas, donde se desarrolló el evento.

La entrada a los cuatro partidos del torneo será totalmente gratuita. El sábado a las 16.30 horas jugarán el anfitrión, el Bus Leader San Roque ante el Cisneros Alter. A continuación, a las 19.00 horas se enfrentarán el Guaguas con el Budejovice. El domingo tendrán lugar el duelo por el tercer y cuarto puesto (10.00 horas) y la final a las 12.30 horas.

Referentes para los niños

Víctor Navarro expresó que “desde el Cabildo de Gran Canaria, el poder colaborar con este tipo de torneos de carácter internacional que promocionan no sólo la Isla, sino también la actividad físico-deportiva a este nivel máximo, en este caso, en el ámbito del voleibol, para nosotros es un motivo de orgullo y satisfacción que se celebre en nuestra isla”. “Este tipo de eventos contribuyen también a la imagen de los más pequeños, que ven en estos equipos a sus referentes locales, nacionales e internacionales y sirven para animarles a practicas este deporte”, añadió.

Por su parte, Ramón Suárez, resaltó que desde el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, “nos interesa que se celebre este tipo de torneos internacionales aquí, porque es una manera de mostrar al mundo que se puede practicar deporte los 365 días del año, dentro del marco de Maspalomas Costa Canaria, y para nosotros es un orgullo que se haya elegido nuestro municipio para celebrarlo”. El concejal de Deportes aprovechó el acto para “felicitar al CV San Roque por su 55 cumpleaños y agradecerles que hayan iniciado esta temporada tan importante para ellos en nuestro municipio”.

Gran Canaria como referente para la práctica deportiva

Por otro lado, Carlos Álamo, destacó la importancia de la celebración de este tipo de eventos en la Isla, porque “supone seguir apostando por los turistas que buscan como una motivación para viajar el poder practicar una actividad deportiva, pone en valor los atributos que tiene nuestra Isla, como son el poder practicar deporte al aire libre los 365 días del año, así que seguro que obtendremos imágenes que luego serán muy interesantes para trasladarlas a las distintas ferias donde Gran Canaria busca promocionarse como destino turístico”. En su opinión, “Gran Canaria se está convirtiendo en un referente para el deporte al aire libre, pero también tenemos equipos que utilizan nuestras infraestructuras para hacer su actividad, de mucho renombre, tanto en femenino como en masculino y en el horizonte seremos sede del Mundial 2030 que estamos seguros que dará un impulso a toda la Isla”.

El presidente del Bus Leader San Roque, Miguel Ángel Hernández, reconoció que este tipo de torneos “nos permite hacer una puesta a punto óptima de cara al inicio de la Superliga, que cada año está más complicada”. De la reciente participación del equipo en el Torneo de La Gomera, a pesar de no lograr el triunfo en los dos partidos disputados, recalcó que “estamos muy contentos porque el equipo me sorprendió con el nivel que demostró y ahora en el Torneo Internacional en Maspalomas, este nuevo partido ante el Cisneros será una buena piedra de toque para ver donde podemos estar en la Liga”.

Por último, el capitán de los chicos del barrio, Moisés Cézar, reconoció que “este torneo nos viene muy bien para la preparación de la pretemporada y para ver el nivel al que podemos llegar a jugar, creo que vamos por el buen camino, estamos entrenando bien, haciendo las cosas un poco diferentes que la temporada pasada”. Del torneo jugado la semana pasada en La Gomera hace “un balance positivo, porque fue la primera vez que los seis pudimos jugar juntos, somos un equipo aguerrido, que está bien físicamente y creo que estamos mucho mejor”.