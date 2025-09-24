Carmelo Pérez, campeón mundial de paraduatlón, recibe el Premio al Deporte Canario Adaptado 2025

La segunda edición de los Premios al Deporte Canario reconocerá públicamente a Carmelo Pérez, natural de la Villa de Moya, como figura destacada del deporte adaptado. Este galardón, especialmente relevante en el panorama autonómico, destaca la constancia, entrega y progresión de un atleta que ha sabido situar a las Islas Canarias en la cima internacional del paraduatlón.

Carmelo Pérez, que compite en la categoría PTS4, ha forjado una trayectoria sobresaliente repleta de títulos nacionales e internacionales. Entre 2021 y 2025 fue cinco veces consecutivas campeón de España de media distancia y sumó además victorias en la modalidad sprint durante los años 2022 y 2024. Más allá de los títulos estatales, Pérez se proclamó en 2023 vencedor del Campeonato de Canarias de triatlón paralímpico y, un año más tarde, conquistó el oro europeo de paraduatlón en la ciudad portuguesa de Coimbra.

El gran logro de su carrera llegó en el verano de 2025, cuando se alzó con el título de campeón del mundo de paraduatlón en la distancia sprint, durante el Mundial celebrado en la ciudad gallega de Pontevedra. El exigente circuito, estructurado en cinco kilómetros de carrera a pie, veinte en bicicleta y una última etapa de dos kilómetros y medio corriendo, fue superado con determinación y un nivel técnico que lo situó por encima de rivales de primer nivel internacional.

Un ejemplo para la sociedad y el deporte canario

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha querido subrayar el impacto positivo del ejemplo de Pérez para toda la ciudadanía: “Carmelo Pérez encarna los valores fundamentales del deporte: sacrificio, constancia y compromiso, y su historia sirve de inspiración para todos, con o sin discapacidad”.

Así, se realza el papel de deportistas adaptados no solo en el ámbito de la competición, sino en la concienciación social sobre la plena inclusión y la superación personal. Puedes ampliar este tipo de acciones en el Consejo Superior de Deportes.

Agradecimiento del protagonista

El propio Carmelo ha manifestado su satisfacción y sorpresa ante el galardón: “Nunca pensé que pudiera recibir este premio que reconozco como un respaldo al esfuerzo personal, pero sobre todo como un reconocimiento hacia el deporte adaptado y hacia tantos compañeros y familias que trabajan cada día por superarse”.

Agradeció especialmente a su entorno más próximo, destacando el apoyo de su familia, entrenador y equipo de trabajo, pilares fundamentales en cada paso de su carrera. “Sin ellos, muchos de estos logros no serían posibles,” subrayó.

Perspectivas de futuro y nuevos retos en el horizonte

A sus 42 años, Carmelo Pérez continúa mostrando ambición y profesionalidad en cada temporada. Entre sus nuevos objetivos, avanza ya la mira puesta en el próximo Campeonato de Europa de paraduatlón que tendrá lugar en julio de 2026 en Banyoles (Cataluña) y en los campeonatos nacionales, donde aspira a seguir compitiendo al más alto nivel.

Los Premios al Deporte Canario, impulsados por el Gobierno autonómico, refuerzan el compromiso de la comunidad autónoma con la promoción del deporte inclusivo y el respaldo al talento local. Estos galardones contribuyen a visibilizar la realidad del deporte adaptado y a reconocer historias de vida donde el esfuerzo y la capacidad de superación son protagonistas.