El Rally de Teror, con más de cien equipos

Más de un centenar de equipos compiten el próximo sábado en la 44ª edición del Rally Villa de Teror, la penúltima prueba del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto –acaba con el Maspalomas el 1 de noviembre– y que es valedera también para el Provincial de Las Palmas. La cita terorense, organizada por la Escudería Aterura con el apoyo del Ayuntamiento local, presenta un cartel de lujo, donde figuran los principales actores del Autonómico.

Hasta una decena de unidades Rally2 lucharán por las primeras posiciones, sin dejar de destacar a otros equipos con coches potentes. El número uno, como vencedor de 2024, lo porta el Citroën C3 de Yeray Lemes y Aitor Cambeiro, mientras que con el dos partirá el Hyundai i20 de Alexey Lukyanuk y Yuri Kulikov, siendo el tres para Miguel Suárez y Edu González. Detrás de ellos, Sergio Fuentes y Tecorice Hernández (Skoda Fabia RS) y Enrique Cruz y Yeray Mujica (Toyota GR Yaris), ya virtuales ganadores del Regional. En la RS (Regularidad Sport) sobresalen Pepe y Rosmen Díaz, con su BMW 323, actualmente líderes regionales y provinciales.

Otro ilustre a tener en cuenta en la pelea por la victoria en la prueba terorense es Luis Monzón, con su inseparable José Carlos Déniz en el Citroën C3. Además, cabe destacar la presencia de Armide Martín y Pedro Domínguez (Skoda Fabia R5) y de Raúl Quesada y Agustín Vega (Hyundai i20).

El viernes empieza la actividad con las verificaciones administrativas en las Casas Consistoriales de Teror y posteriormente las verificaciones técnicas en la Plaza del Pino. La ceremonia protocolaria de salida, en la calle Real a las 20.30 horas, da paso al sábado, cuando a primera hora se dirigirán los equipos a sus respectivas asistencias antes de afrontar los tramos.

Tres tramos a tres pasadas

Recordar que la prueba se disputa bajo la fórmula 3x3, con tres especiales a tres pasadas cada una: Teror-Utiaca, de 10,36 kilómetros (9.20, 13.00 y 16.50 horas); Artenara-Cruz de Tejeda, de 13,95 kilómetros (10.25, 14.05 y 17.55 horas); y El Zumacal-Los Castillos, de 7,52 kilómetros (11.10, 14.50 y 18.40 horas). Los reagrupamientos serán en la Plaza de Nuestra Señora del Pino. Una vez completadas las nueve especiales, la llegada final a l casco de Teror está prevista para las 19.00.