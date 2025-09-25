Gran Canaria ya espera por la élite del bodyboard europeo

El ETB Gran Canaria Pro reunirá a los mejores bodyboarders que participan en el European Tour of Bodyboard 2025, organizado por la European Surfing Federation. La cita está fijada del 2 al 5 de octubre en Gran Canaria, en la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria.

Hoy se ha presentado oficialmente con la presencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor y el director del ETB Gran Canaria Pro 2025, Vicente Pérez.

135 atletas llegados de todo el mundo convierten al ETB Gran Canaria Pro 2025 en uno de los eventos de bodyboard más completos, con la competición de todas las modalidades de esta disciplina, Men, Women, Junior y Dropknee, además de una de las pruebas internacionales con mayor número de inscritos en todas y cada una de sus ediciones.

Desde sus inicios el ETB Gran Canaria Pro se ha consolidado como prueba referente a nivel internacional. Prueba de ello es el plantel de lujo con el que se presenta esta edición. Llegados de lugares como Portugal, Francia, Marruecos, Islas Reunión, Inglaterra o Chile, hasta un 42% de los competidores proceden de fuera de España, la prueba reúne en esta ocasión a campeones con títulos mundiales, internacionales y nacionales, así como el talento de los mejores riders canarios. Todos ellos lucharán por los títulos europeos en cada categoría y ofrecerán el mejor espectáculo de bodyboard en vivo.

Un cartel de auténtico lujo con la presencia destacada del actual campeón del mundo Armide Soliveres, y los también campeones mundiales Amaury Lavernhe, Jorge Hernández y Alexander Montes, entre otros. Destacados competidores mundialistas extranjeros como los marroquís Brahim Iddouch, Anas Haddar, o Eddine Badr. Destaca una vez más la gran participación femenina encabezada por las actuales campeonas del mundo open, Alexandra Rinder y junior, Alice Teotónio, la subcampeona mundial, Teresa Miranda, así como la actual campeona de Europa, Teresa Pradela a quienes acompañarán las campeonas de Francia y Portugal y la actual campeona de España, Mar Suanzes, que conformarán uno de los planteles con más nivel de la historia de esta prueba.

En palabras de Aridany Romero, se trata de la edición "más internacional de un evento capaz de generar economía a través de la industria que promueve la actividad física y el deporte, y que se desarrolla en la joya de la corona de la ciudad tanto medioambientalmente, como turística y económicamente."

Para Carla Campoamor lo más interesante es contar "con los mejores atletas que darán un espectáculo único, en un evento totalmente respetuoso con el medioambiente y con gran participación femenina, algo que hay que poner en valor."

Vicente Pérez destacaba el nivel deportivo de esta edición "de sobresaliente. Que una prueba internacional de bodyboard se celebre en una playa urbana como Las Canteras no es lo habitual en el resto del mundo por lo cual el tándem evento y ubicación son perfectos para competiciones de máximo nivel como ésta."

El ETB Gran Canaria Pro se marca uno año más como objetivos la celebración de grandes eventos internacionales en aguas de Gran Canaria, la proyección de las islas como referente de esta modalidad de olas y la promoción de la participación femenina y el deporte base en este tipo de eventos de gran categoría.

En esta edición, la modalidad femenina destaca por su alta participación y además por el debut de jóvenes atletas en competiciones internacionales. Esta competición vuelve a estar englobada dentro del circuito canario de bodyboard perteneciente a la Federación Canaria de Surf.

El ETB Gran Canaria Pro 2025 vuelve a ser así uno de los eventos internacionales con mayor participación, sus inscripciones se agotaron en poco más de un mes. Se trata de la tercera parada del European Tour of Bodyboard 2025 después de pasar por Lisboa (Portugal) y Tenerife (España) y terminará finalizando el circuito en Marruecos.

A casi cuatro décadas de la primera prueba de bodyboard que se celebró en España, cuyo escenario fue la ola de La Cícer, el ETB Gran Canaria Pro 2025 consolida a Las Palmas de Gran Canaria como referente de playa urbana deportiva con una de las olas más polivalentes para la práctica del bodyboard en toda Europa. Parada obligatoria del circuito de Europa desde 2022 y cita ineludible para todos aquellos aficionados a esta modalidad, que podrán disfrutar por unos días del mayor espectáculo de bodyboard en vivo en un enclave perfecto.