El curso de las escuelas supera las 200 peticiones

La Federación Insular de Lucha Canaria de Gran Canaria ha puesto en marcha la novena edición del proyecto Cabildo de Gran Canaria con las Escuelas, que un año más llegará a los 21 municipios. Una reunión con todos los monitores y monitoras del programa fue el punto de partida de un nuevo curso, que ya había comenzado su fase de coordinación con los centros educativos participantes desde principios de este mes. Adexe Rodríguez, director de esta iniciativa, señalaba que se arranca «con más de 200 solicitudes y con el reto de seguir llegando a miles de niños y niñas de la Isla».

Las visitas a los colegios comenzarán el 1 de octubre en Primaria y el día 2 en Secundaria. El trabajo se estructurará en 17 quincenas del curso escolar, combinando formación en los centros con actividades complementarias. Entre ellas destacan tres concentraciones escolares —la primera prevista el 13 de diciembre con alumnado de quinto y sexto de Primaria—, seis concentraciones de promoción deportiva, dos competiciones individuales y la celebración de la tercera edición del campus de verano con el que concluye el curso.

Los monitores y monitoras, que son la cara visible del proyecto, afrontan esta edición con la misma ilusión y compromiso. «Siempre somos recibidos con los brazos abiertos, con ganas de aprender y con mucha ilusión», destaca una de ellas Jenifer Pérez, recordando que muchos centros repiten curso tras curso por la gran acogida que tiene la Lucha canaria.

Su compañero Francisco Ramos subraya que «el buen trabajo de todo el equipo ha hecho que cada vez más centros quieran sumarse» y que gracias a esta iniciativa «no solo crecen los clubs, sino también la afición en los terrenos».

Por su parte, el coordinador Rayco Ramírez señala que aunque el proyecto ya está consolidado, «cada año intentamos innovar y dar un paso más para que los escolares de Gran Canaria conozcan mejor la nobleza de este deporte».

Finalmente, el presidente de la Federación Insular de Gran Canaria, Enrique Rodríguez, resalta que «este proyecto ha fortalecido la base de nuestro deporte vernáculo y nos permite llevar la Lucha canaria a todos los municipios de Gran Canaria, con niños y niñas que no solo se inician como luchadores y luchadoras, sino como aficionados que conocen de primera mano una parte importante de nuestro legado y cultura tradicional». En el curso pasado participaron más de 32.000 niños y niñas de 212 centros, entre Primaria, Secundaria y también Educación Especial, y se visitaron los 21 municipios de Gran Canaria.