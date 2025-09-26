Joel Delgado se convierte en el primer canario en conquistar la cima del Manaslu (8.163 metros) en el Himalaya

La cima del Manaslu, con sus imponentes 8.163 metros de altitud, acaba de sumarse al palmarés del alpinismo canario gracias a Joel Delgado, natural de Lanzarote, quien se ha convertido en el primer canario en alcanzar este icónico pico del Himalaya (Nepal).

Este logro, que alcanzó el pasado martes, 23 de septiembre, no solo lo posiciona como una figura de referencia en el deporte de montaña de Canarias, sino que además lo sitúa como el segundo de la provincia de Las Palmas y el cuarto canario en conseguir la gesta de ascender una de las catorce montañas del mundo que superan los ocho mil metros de altura, conocidos como “ochomiles”.

Delgado ha explicado este viernes en declaraciones a LA PROVINCIA, que su afición por la montaña comenzó hace años, realizando rutas de alta montaña en lugares como el Teide, Granada y otras zonas de España. Desde hace tres temporadas, decidió dar el salto a los grandes retos del Himalaya, aprendiendo a superar los desafíos físicos y logísticos en cada expedición. “La experiencia es un grado”, asegura, destacando la importancia de manejar el mal de altura, las infecciones gastrointestinales y la adaptación a los campamentos de gran altitud.

El día de la llegada a la cima

La ascensión al Manaslu se desarrolló junto a un grupo internacional (Joel Delgado, un holandés, un belga, un japonés y un francés) y bajo el acompañamiento de sherpas locales, figuras clave para la seguridad y el éxito en estas expediciones.

“Había una cola de más de 50 personas para hacerse la foto en la cumbre”, asegura el alpinista lanzaroteño

Delgado relata la peculiaridad de la cima: “Había una cola de más de 50 personas para hacerse la foto en la cumbre”. La llegada supone un momento de reflexión, alegría y un recordatorio de la importancia de mantener la concentración para el descenso: “La mayoría de accidentes en montaña ocurren bajando”, detalla.

Una expedición marcada por la dificultad y el trabajo en equipo

La aventura de Delgado (exsenador por Lanzarote y exconcejal del Ayuntamiento de Arrecife) comenzó el pasado 20 de septiembre, iniciando el acercamiento hacia el campamento 1 del Manaslu. Los primeros tramos, aunque poco técnicos al principio, demandaron el uso temprano de crampones para sortear las abundantes nieves que caracterizan la temporada alta en el Himalaya. El camino al campamento 2, emprendido al día siguiente a primera hora de la mañana, supuso un cambio de escenario y exigencia: paredes de hielo que debieron escalarse con la ayuda de crampones y yumar, grietas profundas salvadas con escaleras y la altitud creciente fueron poniendo a prueba la resistencia física y mental del deportista conejero.

La tercera etapa llevó a la expedición desde el campamento 2 hasta el campamento 3, enfrentándose a una subida de 900 metros y nuevas paredes de hielo, todo ello bajo la amenaza constante de avalanchas y aludes, problemas habituales en el entorno del Manaslu y que llevaron al grupo a evitar el campamento 4 para no exponerse a mayores riesgos.

El ataque a la cima

La madrugada del día clave, ya desde el campamento 3 y tras analizar los partes meteorológicos, la expedición decidió atacar la cumbre para aprovechar una ventana de buen tiempo. El ascenso les llevó por largas pendientes hasta alcanzar los 7.400 metros, donde se ubica el punto tradicional del campamento 4, aunque en esta aventura no realizaron parada allí.

La coronación de la montaña no estuvo exenta de complicaciones: la congestión de otras expediciones aprovechando el mismo tramo de buen clima, la estrechez de la cima y las exigentes condiciones físicas, propias de la denominada “zona de la muerte” a más de 8.000 metros, obligaron a Delgado a mantener la concentración durante horas. Finalmente, tras una espera prolongada, a las diez de la mañana pudo proclamarse oficialmente como el primer canario en la cumbre del Manaslu, en una experiencia que él mismo define como “gratificante e ilusionante”.

Joel Delgado, en el campamento 3, durante su ascenso al Manaslu en el Himalaya / Joel Delgado

El descenso: lucha contra el agotamiento y la altitud

El descenso desde la cima se convirtió en un nuevo desafío, incluso más físico que el ascenso, sumando dificultades por el agotamiento, el frío extremo en altura y el sofocante calor en cotas más bajas.

Delgado realizó el descenso sin ayuda de oxígeno adicional, después de agotar la botella durante el trayecto, lo que da mayor mérito al reto conseguido. En total, la operación completa requirió 25 horas ininterrumpidas desde la salida hasta su regreso al campamento 3, consolidando así un hito para el deporte insular.

Encuentro con una leyenda del alpinismo

De regreso al campo base, Joel Delgado vivió un momento especial al coincidir con Carlos Soria (86 años), uno de los alpinistas más longevos y admirados a nivel internacional, quien se encontraba celebrando el 50 aniversario de su primer ascenso al Manaslu. El alpinista español Carlos Soria ha logrado un hito en el montañismo mundial este viernes al convertirse en la persona de más edad en coronar una cumbre de más de 8.000 metros, tras alcanzar la cima del Manaslu.

El encuentro fue una oportunidad para compartir impresiones, vivencias de la montaña y experiencias en uno de los escenarios más exigentes del planeta.

Carlos Soria (i) y Joel Delgado, el pasado martes, 23 de septiembre, en uno de los campamentos del Manaslu. / Joel Delgado

Un historial creciente en el Himalaya

El logro en el Manaslu no es el único en la trayectoria internacional de Delgado. Previamente, ya había coronado otras cumbres relevantes del Himalaya, como el Island Peak (6.189 metros, 2023) y el Himlung Himal (7.129 metros, 2024), pruebas visibles de su pasión y constancia en el mundo del alpinismo de alta montaña.

Delgado agradece la colaboración las entidades Centros Turísticos del Cabildo de Lanzarote, la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias, la Fundación UD Las Palmas, el Volcán de La Corona y Summits Sports Events, que han permitido conseguir este hito histórico para el deporte de alta montaña conejero y canario.

Manaslu: montaña de retos y superación

El Manaslu, denominado tradicionalmente como la “Montaña de los Espíritus”, es una de las cumbres más codiciadas y peligrosas del Himalaya. Coronarla supone, además de una enorme proeza física, una gestión milimétrica de los riesgos asociados al clima, las avalanchas y el esfuerzo extremo. Delgado reconoce la labor y profesionalidad de los equipos de sherpas nepalíes, cuya ayuda resultó imprescindible para la seguridad y éxito de la expedición.

El logro de Joel Delgado refuerza la visibilidad del alpinismo en Canarias y puede servir de inspiración para quienes desean explorar los límites de la aventura a gran altitud. Este tipo de desafíos, apoyados en la pasión, la preparación y el trabajo colectivo, vertebran el desarrollo de nuevas vocaciones y sientan las bases para futuras gestas deportivas que lleven el nombre de las Islas a las cimas más altas del mundo.