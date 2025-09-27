Armide Martín conquista un vibrante triunfo en el Rally de Teror

Lukyanuk había ganado los tres primeros tramos cronometrados tras un soberbio comienzo. Aventajaba en escasos 9,3 segundos a Armide Martín y 10,2 a Yeray, teniendo a Miguel Suárez a 12,9 y con Sergio Fuentes a 23,8. Esto significaba que la lucha iba a ser intensa y con el cuchillo entre los dientes. Todo cambio tras la retirada del equipo ruso.

A ello había que sumar la ausencias de la formación del DISA Copi Sport Enrique Cruz y Yeray Mujica (Toyota GR Yaris Rally2). Recibían la comunicación de la Federación Canaria de la consolidación de la clasificación del Rally Ciudad de La Laguna, tras desestimar la interposición de Sergio Fuentes, con lo que el equipo que dirige Fernando Capdevila se proclamaba matemáticamente campeón de Canarias por novena ocasión. Fernando Cruz también causaba baja en el rally terorense.

Armide Martín y Pedro Domínguez consolidaron la primera plaza al adueñarse de cuatro scratchs, mientras que Lemes y Cambeiro conseguían dos, de un total de nueve especiales. La escuadra grancanaria repetía el mismo resultado en la edición 2023, mientras que el pasado año acababa segunda. Mayor mérito tiene este resultando, pues ha tenido una temporada con apariciones esporádicas.

Un ritmo inalcanzable para Lemes

Lemes lo intentó de todas las maneras, pero Martín era inalcanzable. El palmero Miguel Suárez volvió a reencontrarse con las buenas sensaciones después de una campaña en la que sus dolencias lumbares le han impedido participar en varias citas.

Raúl Quesada y Agustín Vega, con Hyundai i20 Rally2, lograban una meritoria cuarta plaza, cediendo un total de 50,2 segundos con respecto al ganador.

Benjamín Avella y Tino Alemán (Alpine A110GT+) alcanzaban la meta en la quinta posición a 56,6; estuvo a sólo 6,4 segundos de arrebatar la posición al piloto de Valleseco, pero también se vieron muy presionados por el tinerfeño Sergio Fuentes y Tecorice Hernández (Skoda Fabia RS Rally2), sextos en la tabla.

El tinerfeño Víctor Delgado, al que hacía mucho tiempo no se le veía por las carreteras grancanarias, compartía baquet en el EVO-X con Jacob Páez para firmar la séptima posición y ganar la categoría N+. Alejandro Martín y Gabriel Espino, con el Peugeot 208 Rally4, terminaron octavos y primeros en su categoría. Tras ellos, los vencedores de la Rally4 Cup Canarias, Yoday Betancort y Pedro Viera, con Peugeot 208 Rally4. Juan Carlos de la Cruz y Alejandro Rodríguez (Peugeot 208 Rally4), completaban el top 10 de la prueba terorense.