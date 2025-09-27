El 'Guanche' busca el póquer de títulos con el Trofeo Federación de Vela latina

La Vela latina vivirá mañana, sábado 27 de septiembre a partir de las 17:00 horas, una de las jornadas más vibrantes de la temporada con la disputa del Trofeo Federación, la prueba que pondrá broche de oro al calendario 2025 en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. El sorteo celebrado la pasada semana determinó el orden de salida para la gran final: abrirá la regata el Villa de Agüimes Ybarra, seguirá el Viajes Insular Unión Arenales y cerrará la tanda el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, que partirá con la misión de refrendar su dominio en la modalidad.

El principal favorito es el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, patroneado por Jose Ponce, tras conquistar este curso el Campeonato Aguas de Teror, el Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias y la Copa Cabildo de Gran Canaria, buscará remontar desde la tercera plaza y firmar un póquer histórico.

Por detrás, el Villa de Agüimes Ybarra, con Alejandro Rodríguez a la caña, y el Viajes Insular Unión Arenales, patroneado por Javier Barreto, tratarán de dar la campanada y sumar un título a sus vitrinas. Ambos botes llegan en un excelente momento de forma y dispuestos a exprimir al máximo cada virada y cada bordo.

Un final de curso con mucho público

Se espera que cientos de aficionados se congreguen en la Avenida Marítima para presenciar de cerca la evolución de los botes y vivir en directo la emoción de las salidas. Quienes no puedan asistir, podrán seguir la regata en streaming gracias a la retransmisión en directo que ofrecerá la Federación de Vela Latina Canaria de Botes a través de sus canales oficiales, asegurando que nadie se pierda la culminación de una temporada inolvidable para este deporte vernáculo.