Los Premios al Deporte Canario rinden tributo a Domingo Álvarez, la voz del deporte en las islas

Todavía resuena su micrófono en los pasillos de Radio Nacional de España (RNE) y en las emisoras canarias. Domingo Álvarez fue más que un periodista: fue el narrador de nuestras pasiones deportivas, el compañero de muchas jornadas y el profesional que puso voz con pasión al baloncesto, al fútbol y al deporte general de Canarias. En 2025 será recordado con una mención honorífica póstuma en los Premios al Deporte Canario, un homenaje a quien convirtió el relato deportivo en algo imperdible para los aficionados.

La ceremonia de reconocimiento tendrá lugar el próximo viernes, 3 de octubre, en el TEA Tenerife Espacio de las Artes de la capital tinerfeña. De forma excepcional, en esta edición, la mención honorífica será compartida con la tenista grancanaria Carla Suárez, y ambos recibirán el galardón sucediendo al tinerfeño Sergio Rodríguez, leyenda del baloncesto español.

Seis Juegos Olímpicos

Domingo Jesús Álvarez Febles nació en Santa Cruz de Tenerife el 21 de junio de 1964 y falleció el pasado mes de abril. Su trayectoria profesional empezó en la década de los ochenta en Radio Juventud de Canarias y, desde entonces, pasó por radio y televisión, convirtiéndose en narrador de referencia para múltiples eventos nacionales e internacionales. Fue jefe de deportes en Radio Cadena y en RNE, director de RNE Canarias (2009-2012) y director territorial de Radio Televisión Española (RTVE) en Canarias (2014-2022). Además, participó en la cobertura de seis Juegos Olímpicos, varias Copas del Mundo de baloncesto y fútbol, Eurobasket, entre otras grandes citas deportivas.

Además de su labor en radio y televisión, Álvarez recibió reconocimientos como la Insignia de Oro de la Asociación de la Prensa Deportiva de Tenerife, el premio nacional Juego Limpio y distinciones de instituciones locales por su proyección profesional. En su memoria, sus colegas decidieron que el Estudio 1 de RNE en Santa Cruz de Tenerife lleve su nombre, perpetuando su presencia en la radio que tanto amó.

"Un referente vivo en nuestra memoria"

Sobre la entrega de este reconocimiento, el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, señaló que «Domingo fue la voz que acompañó a Canarias en momentos épicos del deporte y su compromiso con la verdad informativa, así como su cercanía con oyentes y deportistas lo convirtieron en un referente que permanecerá vivo en nuestra memoria».

Aunque su voz ya no suene en las ondas radiofónicas, Domingo sigue presente en cada retransmisión, en cada casa que encendió la radio para seguir un partido, en cada gesto que procuraba contar la emoción.

Esta mención es el reconocimiento a una vida dedicada al periodismo con honestidad, ecuanimidad y pasión. El galardón honorífico será recogido por su esposa, Rocío Celis.