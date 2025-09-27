El 'Villa de Agüimes Ybarra' sorprende conquistando el Trofeo Federación de Vela latina

La bahía de Las Palmas de Gran Canaria acogió este sábado 27 de septiembre la última regata de la temporada 2025 de la Vela latina canaria de botes, una jornada decisiva correspondiente al Trofeo Federación y que puso el broche de oro a un año lleno de emociones para la afición y las tripulaciones.

El Hospital La Paloma Pueblo Guanche, gran dominador de la temporada como campeón del Campeonato Aguas de Teror, Copa Cabildo de Gran Canaria y Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, luchaba por culminar su impecable curso con una nueva victoria. Al mando hoy estuvo el patrón Jose Ponce, quien salió en tercera posición buscando remontar.

Frente a él se encontraban dos subcampeones con hambre de revancha y ganas de cerrar en alto: el Villa de Agüimes Ybarra, con Alejandro Rodríguez a la caña, subcampeón de la Copa Cabildo de Gran Canaria, y el Viajes Insular Unión Arenales, patroneado por Javier Barreto, subcampeón del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias.

La tripulación del 'Agüimes' celebra su triunfo. / LP/DLP

La regata, celebrada con vientos constantes de 11 nudos y rumbo norte, estuvo marcada por una bonita pugna táctica desde el primer minuto. El Unión Arenales optó desde temprano por una estrategia diferenciada, buscando sorprender con un rumbo alternativo al comprobar que el Villa y el Guanche le ganaban el barlovento. Sin embargo, no logró reducir distancias en la tabla de tiempos ante el empuje de sus rivales.

Codo a codo

El duelo principal se libró entre el Villa de Agüimes Ybarra y el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, navegando codo con codo durante prácticamente toda la prueba y ofreciendo un emocionante espectáculo en la bahía. Finalmente, la balanza se decantó del lado del Villa de Agüimes, que cruzó la línea de llegada con tan solo 20 segundos de ventaja sobre el Guanche, al hacer un tiempo de 1:04:05.

Así, la jornada no solo confirmó el reinado del Guanche a lo largo del año, sino que premió al Villa de Agüimes con una prestigiosa victoria en la despedida, mientras que el Unión Arenales completó una actuación digna en el segundo año de su regreso.

El Trofeo Federación 2025 y la Vela latina se despiden hasta el próximo curso, dejando grandes historias de rivalidad, compañerismo y pasión por la tradición de este deporte vernáculo.