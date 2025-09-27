Zarpazo del Villa ante el líder Tamaraceite

El Villa Santa Brígida sumó su segunda victoria en el nuevo curso del grupo canario de Tercera RFEF al tumbar a todo un Tamaraceite, colíder que pierde su condición de invicto (1-0). Los de Iván Martín dominaron la posesión en una primera parte con pocas llegadas claras. Sin embargo, tras el paso por vestuarios, el cuadro satauteño se mostró más cómodo y a falta de un cuarto de hora hizo el único tanto del partido tras un centro de Óliver cabeceado por Santi Chicha.

Los primeros compases fueron de tanteo, con el juego estancado en el centro del campo y sin llegadas a las áreas a excepción de un tímido testarazo alto del capitán visitante David García. Con el paso de los minutos, los de Iván Martín dominaron la posesión, sin poner en aprietos a la zaga local, bien plantada en el campo que ejercía un fútbol más directo cuando recuperaba el balón.

En el minuto 28, Santi Chicha protagonizó la primera ocasión clara con un disparo desde el borde del área que obligó a Galindo a detener junto a la base del poste. Poco después, el delantero local volvió a pisar el área con peligro, teniendo que intervenir la defensa blanquiazul para desbaratar el ataque. Con el 0-0 inicial y sin nuevas acciones a destacar se llegó al descanso.

A la vuelta de los vestuarios, el Villa se hizo fuerte en defensa y se mostró más cómodo pese a no tener el balón, sabiendo crear peligro mediante transiciones rápidasa través de las bandas. Así transcurrió la segunda mitad, hasta que en el minuto 76 Óliver colocó un centro que Santi Chicha aprovechó para enviar un testarazo a la red.

El equipo satauteño tuvo el 2-0 en un saque de banda directo al área que David García no atinó a despejar, estrellando el balón en el larguero de su propia portería. En la réplica, Sergio Suárez peinó un centro lateral que obligó a Jonay a emplearse a fondo para conservar su marco a cero hasta el final. n