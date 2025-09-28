El Arucas tira de épica en su primera victoria

El Arucas sumó su primera victoria en el nuevo curso del grupo canario de Tercera RFEF. Ese triunfo aruquense llegaba ante el Herbania y además con épica (1-0). El cuadro majorero salió más intenso, aunque el equipo local acabó contrarrestando la situación y salió mejor en la segunda mitad. Tras un tramo final más igualado, llegó el único tanto del encuentro en el tiempo de descuento gracias a un centro de Jesús cabeceado a la red por Adrián Hernández.

Intentó sorprender el combinado visitante durante los compases iniciales, jugando con un bloque alto y ejerciendo una presión que dificultaba al cuadro grancanario salir con el balón controlado.

En el minuto 5, Josemi daba el primer aviso para el Herbania con un remate escorado a la izquierda al lateral de la red. Por su parte, cerca del ecuador del primer tiempo, Asdrúbal tiró mordido desde la frontal del área en la primera llegada del Arucas.

Con el paso de los minutos, la escuadra de Fuerteventura bajó el ritmo y permitió a los de Jorge Muñoz combinar mejor para generar mejores llegadas a la portería rival, aunque con poca claridad en los metros finales.

Sobre la media hora, Julen disparó alto desde el borde del área y poco después Jorge Pérez obligó al portero del Herbania Tony a taponar su golpeo al primer palo.

Gol anulado a los locales

Sin cambios en el marcador se llegó al descanso. Nada más arrancar la segunda mitad, el Arucas se fue arriba. Durante los primeros minutos de este acto, Asdrúbal remató elevado desde la frontal y más tarde batió a Tony, aunque el gol no subió al marcador por fuera de juego. Tras ello, Adrián Hernández rozaba el 1-0 al rematar ligeramente desviado un centro de Néstor Gordillo.

Nauzet Cruz se vio obligado a cambiar su esquema para contrarrestar el dominio local y los suyos igualaron las fuerzas sobre el terreno de juego, teniendo Dani y Josemi las ocasiones más claras. Finalmente, el equipo grancanario, que jugaba en superioridad numérica debido a la lesión de Tobías, anotó en el tiempo de descuento el único tanto del encuentro después de un centro de Jesús desde la derecha que Adrián Hernández cabeceó a la red.