Las parejas Fassio-Eugenio y Sáenz de Navarrete-Trujillo, vencedoras del XIII Open de Pádel Barceló Hotel Group

La XIII edición del Open de Pádel Barceló Hotel Group coronó como ganadores de la primera categoría, en el cuadro femenino a la pareja formada por Martina Fassio y Raquel Eugenio, que se impusieron en la gran final a Ainhoa Gómez y María Navarro, con un doble 6-0. En el cuadro masculino el triunfo fue para la dupla formada por Victor Sáenz de Navarrete y Borja Trujillo, quienes se impusieron a Óscar Domínguez y Rubén Álamo (6-3 y 7-6).

Las pistas del Club La Calzada alcanzaron una asistencia récord con más de 400 deportistas compitiendo en las distintas categorías del torneo.

En cuanto a las finales del resto de categorías —masculinas, femeninas y young edition— estuvieron marcadas por el altísimo nivel competitivo. Desde las fases previas celebradas el pasado lunes, el Club La Calzada ha sido escenario de más de 300 encuentros en los que participaron jugadores de todos los niveles.

Los ganadores y y los subcampeones fueron galardonados con estancias en hoteles Barceló, material deportivo HEAD y otros premios. Los participantes también disfrutaron durante toda la semana de activaciones especiales, sorteos y un ambiente festivo que ha caracterizado a esta edición.

Una fiesta del deporte en Canarias

“Es un orgullo ver cómo este torneo ha crecido hasta convertirse en una auténtica fiesta del deporte en Canarias. Desde Barceló Hotel Group apostamos firmemente por iniciativas que promuevan el deporte, la convivencia y el compromiso con la comunidad. Queremos agradecer a todos los jugadores, asistentes y colaboradores que han hecho posible esta edición tan especial”, señaló Juan Francisco Hernández, Director Comercial y de Marketing de Barceló Hotel Group en la zona Atlántica.

El XIII Open de Pádel se enmarca en la estrategia de patrocinios y eventos propios de Barceló Hotel Group en Canarias, que incluye iniciativas como: La Milla Barceló Hotel Group (atletismo), el Open de Golf Barceló Tenerife, el Open de Tenis Barceló Los Silos y colaboraciones con clubes profesionales como el CB Gran Canaria (Liga Endesa).