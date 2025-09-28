El San Fernando remonta a Las Palmas C para seguir liderando la tabla de 3ª División

El San Fernando remontó el tanto inicial de Las Palmas C para mantenerse en lo alto de la tabla del grupo canario de Tercera División (2-1). Pese al buen inicio del Sanfer, Iker adelantó al filial a los diez minutos. Tras ello, los de Israel Quintana buscaron con insistencia el empate, que llegó por medio de Stephane al filo del descanso. Ya en la segunda mitad, Felipe culminó la remontada y los suyos se replegaron bien para no pasar excesivos apuros hasta el final.

Nada más arrancar el partido, Felipe perdonó en un mano a mano el primer tanto de un Sanfer que dominó con claridad los primeros compases del choque, creando peligro desde la esquina. Sin embargo, en su primera llegada a los diez minutos, el filial se puso por delante gracias a un centro desde la izquierda que Iker cabeceó a la red libre de marca.

A pesar del 0-1, el guion no cambió y el San Fernando siguió llevando la iniciativa en ataque. Juan remató desviado un saque de esquina y Traoré tuvo la más clara al golpear ligeramente desviado en situación de mano a mano. Ya en el descuento de la primera parte, Stephane devolvió las tablas al marcador con un lanzamiento raso de falta por debajo de la barrera.

El combinado sureño siguió llevando el peso del partido al regreso de vestuarios y Dani López avisó mediante un trallazo lejano que salió alto. Después Stephane volvió a probar fortuna en un libre directo atrapado por el portero, hasta que finalmente en el minuto 68 llegó la remontada tras un saque de esquina rematado por Felipe a la red.

Con el 2-1, Las Palmas C tuvo que adelantar sus líneas y buscó el marco local con más corazón que cabeza, mientras que los de Israel Quintana, que apenas pasaron apuros, buscaban la sentencia al contragolpe. De esta manera, Felipe rozó el tercero al recoger un balón largo al espacio y plantarse ante Israel, pero no tuvo suerte con el tiro y el resultado no se volvió a alterar.