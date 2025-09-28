El San Mateo muestra solvencia en Lanzarote

El Panadería Pulido se coloca como líder provisional del grupo canario de Tercera RFEF, a falta de los resultadpos de hoy, tras imponerse en su visita al San Bartolomé (0-2). En la primera parte no hubo dominador un claro y las ocasiones escasearon, aunque Toni Robaina aprovechó una pena máxima para abrir el marcador al filo del descanso. Tras el receso, el cuadro batatero reaccionaba, pero un zarpazo de Cristian aumentó la ventaja de un San Mateo que apenas pasó apuros hasta el final.

El primer tramo del partido transcurrió sin un dominador claro, sin acercamientos a ninguna de las porterías y el balón estancado en el centro del campo. La primera aproximación destacable llegó pasada la media hora por medio del cuadro grancanario, tras un remate de Sergio Martín al recoger un balón suelto en el área, obligando a un defensor a sacar bajo palos.

Ya al filo del descanso, cuando parecía que el resultado inicial no se movería hasta el intermedio, Vitolo se marchó de Judicael en velocidad y el costamarfileño le agarró cometiendo penalti. Toni Robaina se encargó del lanzamiento y ajustó el balón junto a la base del poste para establecer el 0-1 con el que acabaría la primera mitad, sin nuevas acciones a destacar.

Al regreso de vestuarios, el San Bartolomé estiró sus líneas y tuvo sus primeras aproximaciones al área visitante, sin embargo, pudo recibir el segundo tanto en un despeje del meta Abián que impactó en el cuerpo de Carlos Báez, rechazando el balón junto a su portería. Ya cerca de la hora de juego, Cristian aprovechó una pérdida de balón rival y sacó un trallazo desde la frontal para hacer el 0-2.

Con doble ventaja en el tanteador, el Panadería Pulido dio un paso atrás y trató de darle pausa al juego ante un cuadro batatero que buscó acortar diferencias mediante balones colgados al área, sin excesivo peligro. Sergio Mateo disparó a las manos de Gárate y Kevin Castro ejecutó una falta desde la izquierda que Abraham cabeceó alto, pero el marcador no se volvió a alterar. n