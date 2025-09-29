Antonio Ramos Gordillo, la medicina al servicio de los deportes autóctonos canarios

La historia del deporte canario no se escribe solo en las canchas o en los terreros, también en las aulas, en los laboratorios y en la defensa incansable de la ética. Antonio Ramos Gordillo ha dedicado su vida a tender puentes entre la ciencia y la tradición, entre la salud y los juegos que forman parte de la identidad de Canarias. Su compromiso con la lucha contra el dopaje y con la investigación de los deportes autóctonos lo han convertido en una referencia que trasciende generaciones.

El jurado de los Premios al Deporte Canario 2025 lo ha distinguido con el Premio Pedro Molina, un galardón destinado a reconocer la labor creadora, de difusión, conocimiento, estudio y docencia de los juegos y deportes tradicionales del archipiélago. La entrega tendrá lugar el 3 de octubre en Tenerife, en el marco de ExpoDeca 2025.

Ramos Gordillo, nacido en Gáldar, ha dedicado su vida a vincular ciencia y deporte. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna, ha ejercido como profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ha coordinado proyectos de investigación sobre la lucha canaria, el arrastre y otras disciplinas autóctonas, analizando su dimensión física, social y cultural. Es también una de las voces más respetadas en la lucha contra el dopaje, presidiendo la Comisión Antidopaje de Canarias, figura clave a nivel nacional y voz autorizada en múltiples foros y pruebas internacionales.

A lo largo de su carrera ha publicado más de un centenar de trabajos científicos, dirigidos a demostrar los beneficios del ejercicio físico y a estudiar los deportes canarios desde la perspectiva de la salud, la ética y la tradición. Su defensa del juego limpio lo ha convertido en un referente no solo para el deporte adaptado y profesional, sino también para la protección de las raíces culturales del archipiélago.

La directora general de Deportes Autóctonos, Lorena Hernández, subrayó que "Ramos Gordillo simboliza el valor de unir ciencia, tradición, salud y cultura. Su labor ha sido fundamental para entender nuestros juegos y deportes, preservando su esencia al tiempo que los dota de un reconocimiento académico y social que trasciende fronteras".

Por su parte, Ramos Gordillo expresó que "recibir dentro de los Premios al Deporte Canario 2025 en el apartado destinado a premiar la labor de los juegos y deportes tradicionales, el Premio Pedro Molina, es una enorme satisfacción que me llena de orgullo".

El especialista destacó que el galardón le emociona "primero por lo que representa el premio, la defensa de los valores de los juegos y deportes tradicionales de Canarias, su difusión, estudio e investigación, y segundo por llevar el nombre de una persona que luchó por la defensa de las tradiciones a través de la Federación de Arrastre Canario y de la defensa del sector primario".

También quiso agradecer "a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes y con ello a su consejero que se me conceda este premio, al igual que al jurado que me lo ha concedido, porque de alguna manera me anima a seguir trabajando por la defensa, la difusión, la investigación y el estudio de nuestras tradiciones a través de nuestros juegos y deportes tradicionales canarios".

Con este galardón, los Premios al Deporte Canario destacan no solo la relevancia científica y académica de Ramos Gordillo, sino también su compromiso con la defensa de la identidad cultural de Canarias. La ceremonia del 3 de octubre será un homenaje a una trayectoria que ha sabido enlazar ciencia y tradición para asegurar que los deportes autóctonos sigan siendo una seña de identidad y un orgullo para las islas.