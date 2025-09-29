Del campo sepultado por la lava al ascenso histórico: el club canario que se negó a desaparecer

El CD Argual femeninoalcanzó hace unos meses uno de los mayores hitos del deporte en La Palma. Tres años después de que la erupción del Tajogaite arrasara el campo de La Laguna, su sede durante décadas, el equipo ascendió a Segunda RFEF, la tercera categoría nacional, donde compite con históricos como el Rayo Vallecano o el Zaragoza.

Fundado en 1952, el club abrió su sección femenina en 1993, en un contexto poco propicio en Canarias y aún más en una isla pequeña y aislada como La Palma. Con constancia y trabajo, el proyecto fue creciendo hasta consolidarse en el fútbol regional y alcanzar un objetivo que entonces parecía remoto.

La plantilla del CD Argual femenino. / LP/DLP

La erupción de 2021 supuso el mayor golpe de su historia. "Vivimos unos momentos jodidos, porque cambió la vida, no solo para nosotros, sino para toda la isla de La Palma", recuerda José Ventura, presidente del Argual. El campo de La Laguna quedó sepultado por la lava y el club tuvo que trasladarse al Municipal Aceró, en Los Llanos, a cinco kilómetros de su anterior sede. "En una semana la lava pasó de estar a dos kilómetros a llevarse nuestro campo", añade Fran Vera, director general.

En cuestión de días se quedaron sin su estadio y con gran parte de la historia del club sepultada. "Sacamos algunas cosas, pero muchas se quedaron: recuerdos, trofeos, papeles… Fue una impotencia enorme. Muchas veces dieron ganas de tirar la toalla, pero fuimos fuertes y sacamos esto para adelante", apunta Vera.

Celebración tras el ascenso en la temporada 2024-25. / LP/DLP

Él mismo relata que su hija, al ver el campo a medio cubrir por la lava, le dijo: "Papi, queda medio campo, quizá podamos jugar un fútbol siete ahí'. A los pocos días no quedaba nada y rompió a llorar porque ya no sabía dónde podría jugar".

Del volcán al ascenso

El volcán les arrebató mucho, pero también puso a prueba su capacidad de resistencia. "Nos dio fuerza para ser fuertes y conseguir todo lo que hemos conseguido", afirma Vera. El ascenso a Segunda RFEF convierte al Argual en el equipo femenino que más lejos ha llegado en la historia del fútbol palmero. "Es una recompensa, aunque nunca compense del todo el dolor del volcán".

Hoy el Argual femenino es el club de mayor categoría de toda la isla. "Es un orgullo enorme tener ahora mismo al equipo donde está", resume Ventura. El siguiente objetivo, además de consolidar su posición en la competición, es volver a contar con un campo propio: "Queremos volver a tener nuestras instalaciones, recuperar ese lugar que era nuestro hogar, donde nos reuníamos como una familia. Tenemos ganas de que empiece ese proyecto y de regresar a casa".