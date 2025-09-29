La Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas regresa con el objetivo de superar las 1.500 inscripciones

Después de un paréntesis de unos años en los que la prueba quedó olvidada, en enero de 2026 regresa a Gran Canaria la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas. Lo hace con tres distancias: la media maratón, cinco y diez kilómetros en una cita deportiva que convertirá la zona portuaria en el escenario del running. El evento se celebrará el 25 de enero de 2026, en una fecha elegida a conciencia además de por el calendario de las carreras, por el atractivo de la época del año, en la que Canarias podrá presumir ante los corredores que vengan de fuera del clima.

Las inscripciones, que se han abierto a las 12.00 horas del día de hoy a través de la página web www.correfundacionpuertos.es, tienen una promoción para los primeros alistados de 20 euros para la media maratón y 14,50 euros para los 5 y 10 kilómetros. Además, la categoría de silla de ruedas es gratuita, así como los mayores de 65 años. Por su parte, para todos los trabajadores del Puerto hay un descuento del 50% en las tres distancias. Una carrera que según los organizadores ha llegado para quedarse y cuyas expectativas se centran en superar las 1.500 inscripciones que se lograron en la penúltima edición.

En el acto de presentación, celebrado durante la mañana de hoy en el Salón de Actos del Edificio de la Autoridad Portuaria, estuvo presente la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y de la Fundación Puertos de Las Palmas, Beatriz Calzada; el viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso; el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero; la concejala delegada del Área de Deportes y Juventud y presidenta del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor y la gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Morales.

Un circuito homologado por la RFEA

Una de las novedades en el regreso de esta prueba, la única existente en la capital grancanaria, es que la Media Maratón Fundación Puerto Las Palmas contará con un circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), lo que garantiza que la distancia ha sido medida de manera exacta y precisa. Por su parte, los tiempos logrados en una carrera serán reconocidos oficialmente para rankings, marcas personales, récords y clasificaciones de competiciones oficiales a nivel nacional e internacional.

Una decisión que va de la mano con la intención de que haya un guiño directo al deporte base, y donde la Federación Canaria de Atletismo estuviera involucrada. "Hacer realidad la recuperación de esta Media Maratón era una deuda que teníamos con la comunidad runner y la ciudadanía en general", explicó Beatriz Calzada, quien destacó que es "una manera de atraer turismo, profesionales y amateurs".

El regreso de esta prueba deportiva tuvo presente la figura del ya fallecido Juan Socas, uno de los referentes del Puerto de Las Palmas y uno de los inventores de la Semana Olímpica, según recordaron durante la presentación del evento. "Esta cita encaja con la idea de dar a conocer nuestro puerto. Que las personas corran por dentro, hagan un recorrido por nuestros muelles y calles y se adentren en el Puerto de La Luz, valorando y entendiendo por qué somos el más importante del Atlántico Medio y el cuarto de España", expresó Calzada.

Cuestionados por la recuperación de la maratón, desde Puertos Las Palmas avocan por esperar a ver cómo funciona la Media Maratón, dejando en el aire el anuncio de la recuperación de alguna prueba deportiva más en la Isla, esta ligada a la natación.