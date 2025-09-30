Baloncesto
Aldama: "Estoy feliz por tener lo que quería, que era estar aquí en los Grizzlies"
El ala-pívot grancanario inicia su quinta temporada en la NBA, todas ellas con Memphis, donde renovó en verano
Santi Aldama, alero de los Memphis Grizzlies, afirmó este lunes que su renovación de contrato con la franquicia fue "fácil" porque ambos tenían el interés de seguir juntos pese a que el grancanario fuera agente libre restringido.
"En mi experiencia fue fácil, porque yo y el equipo tenemos una gran relación y sabíamos lo que queríamos. Fue un verano raro, pero estoy feliz por tener lo que quería, quería estar aquí", dijo Aldama en el día de medios de los Grizzlies.
"El equipo me quería aquí y yo quería quedarme. Llevo cuatro años aquí, mi mujer y yo estamos encantados aquí, estamos felices porque el equipo sentía lo mismo", añadió.
Aldama, de 24 años, era agente libre restringido el último verano. Los jugadores con esta condición pueden firmar con cualquier equipo, pero la franquicia original puede retenerlos igualando los términos de la oferta.
Valoración del EuroBasket
Aldama valoró positivamente su participación en el Europeo de baloncesto con España, pese al resultado deslucido.
"Pasaron muchas cosas, intenté estar en contacto con los chicos aquí. Fue una buena experiencia, más crecimiento, otra experiencia para mí en el Eurobasket e intento aprender de todo", contó.
"Solo quiero ser la mejor versión de mí mismo para el equipo. Tenemos que ayudar a los jóvenes a adaptarse a la liga. Tenemos que jugar como equipo, pero estamos ilusionados, muy unidos", insistió.
Aldama consideró además que la defensa uno contra uno es el elemento principal en el que tiene que mejorar y aseguró que ha trabajado mucho en ese aspecto este verano.
