La Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria 2025 pone en valor su recorrido y activa la cuenta atrás para una nueva edición
La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor; el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez; el responsable de comunicación de Binter, Alberto Guanche; el Capitán de Fragata Fernando Díaz del Río; Carmen Gloria Rodríguez Torres, representante de la Autoridad Portuaria; el director técnico de la Federación Canaria de Atletismo, Jonay Medina; y el gerente de DG Eventos, Daniel González, se dieron cita para presentar el recorrido de la Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria 2025, que se celebrará el próximo 1 de noviembre.
La carrera retoma la Plaza de Canarias como salida y meta de un itinerario que incluirá la playa de Las Canteras, la zona Puerto, Mesa y López y el Arsenal, que abrirá un año más su icónico acceso a los participantes que recorrerán las distancias de 5 y 10 kilómetros.
La Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria mantiene su circuito homologado por la RFEA, lo que garantiza que los tiempos logrados en la carrera sean reconocidos oficialmente para rankings, marcas personales y récords en competiciones oficiales tanto a nivel nacional como internacional.
Este acto pone en valor el compromiso institucional y organizativo con una edición que volverá a recorrer los lugares más emblemáticos de la ciudad. La implicación de todos ellos garantiza el éxito de la prueba, reafirmando el esfuerzo coordinado de las entidades participantes por ofrecer una experiencia deportiva y ciudadana de primer nivel.
El objetivo de rebasar los 6.000 participantes alcanzados en la pasada edición
A poco más de un mes para su celebración, la emblemática cita nocturna ya ha superado los 3.000 inscritos, con el objetivo de superar los 6.000 participantes alcanzados en la pasada edición. La prueba, convertida en toda una fiesta del running, volverá a llenar de luz y ambiente las calles de la capital grancanaria.
La Binter NightRun destaca además por su compromiso con la inclusión y la sostenibilidad, ofreciendo inscripción gratuita para deportistas con discapacidad en las distancias de 5K y 10K, y desarrollando acciones que refuerzan su respeto por el entorno.
Las inscripciones continúan abiertas en www.binternightrun.es para cualquiera de las tres distancias.
Organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Municipal de Deportes (IMD) y DG Eventos, la Binter NightRun celebra su XII edición con el patrocinio principal de Binter, además del Cabildo de Gran Canaria, a través de sus consejerías de Turismo y Deporte, y Turismo Islas Canarias.
