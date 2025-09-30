La Consejería de Educación y la Fundación Canaria de la FIFLP presentan la exposición itinerante de los trofeos de la Selección Española de Fútbol

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, y el presidente de la Fundación Canaria de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), José Juan Arencibia, presentaron este martes la exposición itinerante que reúne los trofeos oficiales conquistados por las Selecciones Españolas de Fútbol, tanto masculina como femenina, así como los títulos más representativos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La iniciativa, que recorrerá centros educativos de las islas, permitirá a los jóvenes canarios conocer de cerca algunos de los logros más importantes de la historia del fútbol español. La primera parada será en ExpoDeca 2025, la Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, que se celebrará del 2 al 5 de octubre en el Recinto Ferial de Tenerife, con entrada libre hasta completar aforo.

Sobre la muestra, Poli Suárez destacó que supone un orgullo para Canarias ser la primera parada de una exposición que acerca a los jóvenes algunos de los momentos más emocionantes de la historia del deporte español. Subrayó que no se trata solo de contemplar trofeos, sino de entender el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo que hay detrás de cada uno de ellos.

Por su parte, José Juan Arencibia señaló que esta iniciativa es mucho más que una muestra: una oportunidad de transmitir a las nuevas generaciones los valores del fútbol español. Añadió que cada trofeo es un ejemplo de sacrificio, compromiso y trabajo colectivo, principios aplicables tanto al deporte como a la vida cotidiana y la formación personal.

Entre los trofeos destacan algunos de los hitos más brillantes de la Selección: la Eurocopa de 1964 en Madrid frente a la Unión Soviética; la Eurocopa de 2008 en Viena ante Alemania; la Eurocopa de 2012 en Kiev contra Italia; y la más reciente Eurocopa de 2024 en Berlín, donde España derrotó a Inglaterra.

La muestra también incluye el mayor logro de la Selección masculina: la Copa del Mundo de 2010 en Johannesburgo, gracias al gol de Andrés Iniesta en la prórroga ante Países Bajos. En el apartado femenino, figura la Copa del Mundo de 2023 en Sídney, primer campeonato mundial conquistado por la Selección Española femenina, que ha abierto una nueva era en el fútbol nacional.

Además, se expone el trofeo de la UEFA Nations League de 2023, conseguido en Róterdam frente a Croacia, así como los grandes símbolos del fútbol español a nivel de clubes: el Campeonato Nacional de Liga de Primera División, la Copa de S.M. el Rey y la Supercopa de España, competiciones que resumen la tradición e historia del fútbol en el país.