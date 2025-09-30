Joma renueva su apuesta por la 360º The Challenge Gran Canaria en su décima edición

Arista Eventos y Joma han renovado su acuerdo de patrocinio, consolidando a la prestigiosa marca española como patrocinador técnico oficial de la 360º The Challenge Gran Canaria para su décima edición, que tendrá lugar del 5 al 9 de noviembre de 2025 con salida y meta en Tejeda.

La renovación de esta alianza estratégica permite que Joma continúe proporcionando equipamiento deportivo de alta calidad a los 120 corredores confirmados de 23 nacionalidades, así como al staff técnico y voluntarios de la organización. Esta colaboración refuerza el compromiso de ambas entidades con el crecimiento del trail running de ultradistancia y la consolidación de la 360º The Challenge como referente mundial en la disciplina.

La décima edición de la prueba presenta características que la convierten en un desafío único: un recorrido de 264 kilómetros con 12.786 metros de desnivel positivo, completamente sin balizar, cuyo trazado permanecerá en secreto hasta diez días antes del inicio de la carrera. Los participantes contarán únicamente con cartografía y navegación para completar el recorrido, que incluirá cinco bases de vida estratégicamente distribuidas por la isla.

Un aspecto destacado de esta edición es el récord histórico de participación femenina, con 11 atletas confirmadas, incluyendo nombres de élite internacional como la francesa Claire Bannwarth, dominadora absoluta de la prueba que busca su sexta victoria consecutiva, la alemana Katharina Hartmuth, tercera en la UTMB y ganadora del Tor des Géants, y la suiza Anita Lehmann, entre otras grandes figuras del ultratrail mundial.

"La renovación del acuerdo con Joma representa la continuidad de una colaboración que ha demostrado ser exitosa para ambas partes", declaró Wendy Cruz, directora de la carrera. "Contar con una marca de la calidad y prestigio de Joma nos permite ofrecer a nuestros participantes el mejor equipamiento técnico para afrontar este extraordinario desafío."

Grandes resultados de atletas de Joma

La trayectoria de Joma en las carreras organizadas por Arista Eventos ha estado marcada por los excelentes resultados de sus atletas. En la pasada edición de The North Face Transgrancanaria 2025, los corredores del equipo Joma brillaron con múltiples podios y posiciones destacadas: Gemma Arenas finalizó cuarta en la Advanced, mientras que en la Marathon, Robert Pkemoi (2º) y Tiago Vieira (3º) subieron al podio, acompañados por Raúl Ortiz en séptima posición y Mario Mirabel en decimotercera. En categoría femenina de la misma prueba, Beatriz Parrón ocupó la quinta plaza. La Half contó con el cuarto puesto de Natalia González, y en la Promo destacaron Andrés Jiménez (4º) y Mónica Vega (2ª), demostrando la calidad técnica de los productos Joma en condiciones de máxima exigencia.

Acerca de Joma Sport

Joma Sport es una compañía española dedicada a la fabricación y comercialización de material deportivo. Desde su fundación en manos de Fructuoso López en 1965, su progresión ha sido rápida llegando a alzarse en la actualidad como la marca deportiva española más importante y con mayor volumen de ventas en el mundo. Además, se encuentra en el top ten mundial. Actualmente, está presente en el mercado de más de 140 países y posee ocho filiales en Estados Unidos, Italia, China, UK, Alemania, México, Panamá y Brasil.

Por otro lado, Joma ha reforzado su presencia internacional en múltiples disciplinas deportivas y en los Juegos Olímpicos, donde en París 2024 vistió al 15% de los atletas.

La marca también ha crecido en tenis, atletismo y trail con destacados deportistas y selecciones nacionales, y en fútbol patrocina a más de 300 equipos profesionales y varias selecciones. Además, es líder mundial en fútbol sala con clubes y jugadores de primer nivel. Todo ello consolida a Joma como la marca deportiva española más reconocida a nivel global.

La 360º The Challenge Gran Canaria está organizada por Arista Eventos, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Promotur – Islas Canarias; Ayuntamiento de Tejeda; Joma y Fred. Olsen Express; y la colaboración de las empresas Aguas de Teror, Pepsi, Lorenzo González Automoción, Emicela, Gofio La Piña, Bonflex, Provital e Inetel.