El lanzaroteño Manuel García Fuentes, premiado por su labor en la conservación de la bola canaria

Manuel Jesús García Fuentes ha sido distinguido con el Premio Especial Federación en los Premios al Deporte Canario 2025, un galardón que reconoce su incansable labor de promoción, organización y difusión de la bola canaria, uno de los juegos tradicionales más representativos de las Islas.

Desde 1998, García Fuentes ha estado vinculado activamente a este deporte, convirtiéndose en una figura clave en Lanzarote, donde ha impulsado competiciones y dinamizado el juego con el apoyo del Cabildo Insular. Su implicación ha sido fundamental para mantener viva una práctica que, más allá del entretenimiento, forma parte del patrimonio cultural de Canarias.

La bola canaria: un símbolo de identidad

El jurado ha querido visibilizar con este premio una disciplina que, aunque menos mediática, posee un profundo valor social y cultural. La bola canaria, que comparte raíces con otros juegos de bolas europeos, se practica en terrenos de picón volcánico. Se utilizan bolas de madera que deben acercarse lo máximo posible a un pequeño objetivo llamado boliche, en un ejercicio de precisión, estrategia y concentración.

Más allá del juego en sí, la bola canaria constituye un espacio de encuentro entre generaciones, fortaleciendo los lazos comunitarios y transmitiendo valores de respeto, convivencia y arraigo territorial.

Defensa activa desde la Federación y con apoyo institucional

García Fuentes ha trabajado desde la Federación Insular de Bola Canaria y Petanca de Lanzarote, donde ha promovido torneos, actividades formativas y acciones dirigidas a acercar este deporte a los jóvenes. Su papel ha sido reconocido por entidades públicas como la Dirección General de Deportes Autóctonos, que ha elogiado su entrega y compromiso.

Lorena Hernández, directora del organismo, destacó que "representa el alma de la bola canaria" y subrayó la importancia de personas como él en la preservación de las tradiciones deportivas de las islas.

La gala de los Premios al Deporte Canario 2025

El reconocimiento será entregado el próximo 3 de octubre en Tenerife, durante la gala de los Premios al Deporte Canario, que este año se celebra en el marco de ExpoDeca 2025, un evento dedicado a la divulgación del deporte y la actividad física en Canarias.

Este galardón no solo premia la trayectoria de un individuo, sino que también pone el foco en la necesidad de proteger y promover los juegos y deportes autóctonos, considerados por muchas instituciones como un componente esencial de la identidad cultural canaria.