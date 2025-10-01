Joel Delgado, primer canario en conquistar la cima del Manaslu: «Coronar el Everest y el Lhotse son casi 50.000 euros»

Hace unos días se proclamó como el primer canario en conquistar la cima del Manaslu en el Himalaya. ¿Cuáles son sus sensaciones?

No tengo muchas. Llegué y no me dio tiempo de disfrutar de la cumbre porque con el sherpa que iba, era colega de otros e iban esperándose. Estuvimos tres horas en la cumbre pero como había tanta cola llegué y nos sacamos una foto rápida. No dio tiempo a divisar, pero contento porque fue todo bien, tanto en el ascenso como el descenso. Disfruto con los videos y fotos que tengo, porque al final en la montaña se disfruta mas subiendo y bajando.

¿Cómo describiría esta experiencia y qué ha sido lo que más le ha impactado?

La dureza es lo más impactante. Su cumbre es relativamente fácil, pero entre el campamento uno y el dos hay excepciones muy complicadas y eso es lo que puedo destacar. Del campamento tres al cuatro hay fuertes pendientes que como no tengas piernas tienes problemas para sortearlas. Tardamos 25 horas del campamento tres a la cumbre y volver. A todas estas, evitamos quedarnos en el campamento cuatro porque se estaban produciendo avalanchas de nieve.

¿Cuál es la parte más complicada de un ascenso? ¿Y la de un descenso?

Yo en particular me encontré mal en el ascenso, llegando al campamento número dos. Cada vez hay menos oxígeno, dormir se hace imposible y el tema está en que lo pasas mal y la comida es la que es. Yo he aprendido la experiencia y me llevo ibéricos y jamón serrano envueltos porque lo único que te dan son sopas y con eso no tiras. Quemas el triple de calorías que en condiciones normales. Con algunas latas de atún y tortitas escapé los cuatro días del campamento base. En cuanto al descenso, lo más complicado que destacaría es que del campamento cuatro al tres hay una pendiente muy grande y pesada y me había quedado sin oxígeno y se me hizo eterna, porque tampoco teníamos agua.

¿Cuál ha sido la situación más extrema que ha vivido a lo largo de su trayectoria?

El año pasado en el Himlung Himal. Aborté el primer intento y tuve problemas en la sensibilidad de los dedos porque no sé qué me pasó, creo que un tema de alimentación. En la primera parte de la cascada de hielo que es una pared de 120 metros de altitud llegué tan exhausto que le dije al sherpa que nos diéramos la vuelta. Sabía que si subía era probable que no bajara. Entré en pánico, me quité los guantes y en ese momento era de noche y tuve algún problema en los dedos. Cuando descendí me di cuenta que los tres dedos principales de las dos manos habían perdido sensibilidad pero lo he recuperado con el tiempo. Tres días más tarde volví a intentar el ascenso y lo conseguí.

Joel junto a Carlos Soria durante el descenso al campamento / LP/DLP

¿Tiene algún ritual a la hora de hacer los ascensos?

No, seguimos una serie de pautas para que no entre mal de altura, que es beber mucha agua, comer bien en el campamento base y rituales que son necesarios para garantizar un mínimo de éxito. En este caso hicimos tres días de aclimatación antes de atacar la cumbre y luego descendimos al base. Tres o cuatro días después, coges fuerza e inicias de nuevo los campamentos.

Imagino que no tiene vértigo…

No, no... Gracias a Dios no, porque sino sería totalmente incompatible.

¿Qué le dice su familia?

Buf, les tengo calientes. Hay muchos días que estás incomunicado, que no saben de ti, y si al miedo que les entra sumas que estas 17 días sin cobertura, para ellos es muy difícil. Es algo egoísta por mi parte, lo asumo, pero solo se vive una vez y hay que aprovechar y tejer el camino que haga feliz.

¿Ha perdido a compañeros por el camino?

Afortunadamente no. La gente cada vez es más consciente aunque todavía se ven temeridades, gente sin preparar que tiene que ser rescatada, pero compañeros y amigos no. No he tenido esa desgracia.

Carlos Soria mandó un mensaje al mundo de que la edad no es sinónimo de limitación, sino una inspiración

¿Qué piensa de la vertiente turística que está teniendo el alpinismo hoy en día?

Yo soy de los que piensa que todos tienen derecho a disfrutar de esto. A escalar una montaña porque se forjan otro tipo de lazos, pero es verdad que hay que hacerlo con cabeza y prudencia porque sino se ponen en riesgo vidas. He visto a gente remolcando, que no es capaz de dar dos pasos seguidos.

¿Se puede vivir del alpinismo?

En principio no, es un deporte muy caro por la lejanía, el material y porque los gobiernos que se reparten el Himalaya cobran unas cantidades estratosféricas. Para vivir de ello tendrías que ser un verdadero máquina.

¿Es un deporte para gente rica?

Bueno... Este viaje, que ha tenido una duración de un mes y dos días, ha costado 15.000 euros, de los que yo he puesto 10.000. El resto lo han puesto mis patrocinadores: Deportes Gobierno de Canarias, Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, Fundación UD Las Palmas y Volcán La Corona.

Entonces, ¿a qué se dedica cuando no está de aventura por las montañas?

Soy graduado en derecho, pero tengo una empresa de eventos deportivos en Lanzarote.

Joel Delgado disfrutando de su tercer ascenso en el Himalaya / LP/DLP

¿Dónde está su meta profesional?

En seguir coronando montañas y oye, si podemos contribuir a que el alpinismo canario sea más importante, mucho mejor. No sabría decir cuál es el camino, pero sé que quiero seguir subiendo montañas en cualquier cordillera que tenga dificultad.

¿Cuál es su sueño?

Coronar en 24 - 48 horas el Everest y el Lhotse. Dos 8.000 que están juntas. Son dos montañas que comparte el campamento base y ha habido gente que ya lo ha hecho. Pero son casi 50.000 euros.

¿Qué opina de la hazaña de Carlos Soria, que superó los 8.000 metros a los 86 años?

Genial. Me lo crucé bajando del campamento 3 al base. Iba acompañado de dos sherpas y de Luis Soriano, que es el que le ayuda. Estuvimos hablando, y fue una sorpresa verle. Ha sido todo en el mundo del alpinismo y con 86 años un superreto que nos guía al resto. No sé si llegaremos a lo mismo, pero es un mensaje que manda al mudo de que la edad no es sinónimo de limitación, sino de inspiración.

¿Se ve usted con esa edad coronando cumbres?

Ja ja ja. No sé si con esas cumbres, pero sí dando paseos por el risco de Famara en Lanzarote.