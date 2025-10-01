Las mejores raquetas sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16 de España se dan cita en las Tirma TDC Finals de tenis

Las instalaciones del Club Deportivo Yellow Bowl, sede del Tennis Academy El Cortijo, en el municipio grancanario de Telde, acogerán desde el mañana hasta el domingo, el torneo Tirma TDC Finals 2025, prueba a disputar a modo de másters final del Circuito Juvenil Nacional, TDC Series.

El torneo acogerá a varias de las mejores y más prometedoras raquetas juveniles originarias de casi todas las regiones de España, que rivalizarán por coronarse como los ganadores de tal prestigiosa prueba en las categorías sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16, tanto masculinas como femeninas.

En el acto de presentación de la prueba, el director del circuito, Juan Andrés Ruiz, mostró su satisfacción por el devenir del mismo en la temporada que finaliza e hizo gala de unas cifras que muestran la consolidación del mismo como uno de los circuitos referentes dentro del panorama nacional del tenis juvenil.

“Estamos muy felices de poder haber cumplido los tres años de existencia y de celebrar nuestro particular cumpleaños con todos los jugadores que desde mañana intentarán dar lo mejor de sí para proclamarse campeones”.

12 torneos, cuatro de ellos en Canarias

En la temporada regular disputada en los nueve primeros meses de 2025, y que ahora culmina con las Tirma TDC Finals, se han disputado un total de 12 torneos, ocho en suelo peninsular y cuatro en territorio canario, habiendo celebrado pruebas en nueve comunidades autónomas diferentes. En la temporada que ahora echa el cierre, el circuito creció un 20% en el número de inscripciones totales y un 18% en el número de participantes (jugadores provenientes de todas las comunidades autónomas, de 44 provincias y de24 nacionalidades diferentes), lo que muestra una senda de crecimiento envidiable fruto del éxito de su proceso de expansión.

La directora del torneo y directora técnica de Tennis Academy El Cortijo, Carlota Molina destacó “la importancia de poder celebrar torneos de circuitos juveniles nacionales en Canarias, para poder dar a los jugadores canarios las mejores opciones de competir desde casa y sin tener que asumir todos los costes asociados a los traslados”. Gran Canaria en ese sentido, gracias a sobre todo la implicación de clubes como el Club Deportivo Yellow Bowl, ha conseguido posicionarse en el calendario de muchos jugadores de proyección como destino a la hora de competir.

El codirector de la prueba y máximo responsable de Club Deportivo Yellow Bowl, Luis Molina, en este sentido manifestó “el contínuo esfuerzo del club y de la escuela por albergar este tipo de pruebas y darle a los jugadores canarios las mismas oportunidades que tienen en otrascomunidades autónomas pues, no en vano, en este año 2025 han albergado un total de cuatro pruebas de esta categoría” siendo uno de los clubes que más pruebas organizan de este tipo en toda España.

La armada canaria

Las principales bazas canarias dentro de los 64 jugadores invitados a participar en la disputa de los respectivos títulos puede centrarse en los benjamines Carlos González y Alejandra González, los alevines Fernando de la Torre y Marina Ruiz, los infantiles Sabrina Ortí y Hugo Roel. En las categorías masculina y femenina de la etapa cadete está asegurada la victoria de jugadores isleños.

Ruiz quiso hacer una especial mención a los patrocinadores del circuito, pues la organización de un circuito juvenil nacional requiere “un esfuerzo muy grande desde el punto de vista del capital humano así como un alto coste desde el punto de vista económico”.

Quiso agradecer especialmente al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, pues “su apoyo hace posible que este circuito sea una realidad” y al patrocinio de Tirma, que da nombre a la prueba, y que “con sus productos garantiza un éxito en la misma”.

Circuito de tenis “en modo canario”

Las TDC Series es un circuito juvenil nacional ideado desde el prisma del jugador canario, para darle al tenis juvenil de las islas las mejores oportunidades de poder competir, tanto dentro como fuera de las islas, a los jugadores canarios. No en vano, su director se reserva siempre la posibilidad de invitar a los cuadros finales de los torneos a dos jugadores en cada uno de ellos, si lo necesitaran. Así les garantiza evitar costes de alojamiento y manutención que requeriría el tener que participar en cuadros de fase previa.